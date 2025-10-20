Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente vial importante tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, cuando el piloto chileno Eric René “Coyote” Paredes Vargas (29) conducían un Renault Clío de competición (jaula incluida), cuando en el paraje denominado “Bajo Aeronaval” se encontró de frente con una Pick Up conducida por Jorge Trejo (79 años), con la que impactó de frente.

Junto al piloto se encontraba su pareja Laura Rosa Velázquez la que falleció inmediatamente mientras que el reconocido piloto chileno fue trasladado al hospital de Río Grande donde falleció luego a las pocas horas, con múltiples quebraduras de húmero, cúbito, radio y conmoción cerebral.

El conductor chileno había venido desde Puerto Porvenir, muy reconocido por su permanente participación en carreras de rally, y probaba el Renault Clio con la idea de adquirirlo para seguir con su trayectoria deportiva, cuando se encontró con Jorge Trejo que venia hacia ala ciudad de Río Grande con su pick up Toyota Hilux.

Desde distintos puntos de Tierra del Fuego tanto del lado argentino como chileno, se expresan amigos y conocidos de la pareja, al igual que desde la cuidad de Punta Arenas, donde también era conocido a través de su actividad automovilística.