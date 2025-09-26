Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto santacruceño Juan Antonio Sandín oriundo de Perito Moreno, participará este fin de semana en una maratónica fecha en el autódromo de Paraná donde disputará la prueba de Pick Up con la unidad que le provee el Jalaf Competición y también lo hará en Turismo Carretera 2000 con el Citroen C4 Lounge del FDC Motor Sport.

El piloto que cuenta con sus primeras carreras en ambas especialidades, lo hará con el asesoramiento de los equipos y de Agustín y Matías Canapino en la conducción, por lo que estima poder hacer un buen papel en ambas categorías lo que sin lugar a dudas no es fácil, pero lo ha encarado con la mejor voluntad posible.

En sus declaraciones hizo alusión al su estado físico dado que se bajará de una unidad para subir a la otra en forma permanente todo el fin de semana, por lo que será otra complicación de las que le aguardan este sábado y domingo pero cuenta con un entusiasmo notable por lo que habrá que esperar de sus buenos resultados.