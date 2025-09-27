Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando los esfuerzos son recompensados con logros y satisfacciones, tienen el sabor del triunfo mucho mas destacado que lo que se viene cumpliendo y esto es sin lugar a dudas lo que resume la alegría de Alexis Bull luego de la carrera de San Jorge donde subió al podio en el tercer lugar.

En charla con MUSICA DE MOTORES por LU12 La Deportiva de la Patagonia, Alexis destacó la satisfacción que embarga tanto a él como a su hermano Williams, ambos partícipes activo0s del Turismo Pista Clase 1, con varios podios en este su primer año en la categoría.

“Estamos mas que satisfechos y Yo creo que nunca soñamos que llegar a esto..” dice Alexis luego de descansar un poco de tantas cosas que pasaron, porque es el primer año en el que los dos hermanos transitan ” todos los autódromos del país que no conocemos y es toda una experiencia nueva como haber corrido en Buenos Aires…..”

Por allí no esta lejana la idea de un podio doble con los dos hermanos en él, lo que sería un hecho mas que destacado en el automovilismo nacional y “ sería una locura pero podría darse un podio doble para nosotros ..” enfatiza Alexis con los ojos brillosos y la esperanza a flor de piel, “..pero nos falta un poquito, nos falta un saltito para estar peleando la punta “....aunque ahora están entre los diez de adelante sin lugar a dudas.

El cambio de motorista de la última carrera y los amigos que acompañan son algunas de las cosas que Alexis destaca de la fecha de San Jorge, su madre y su padre que no pudieron ir pero estarán en la próxima, la posibilidad de terminar el nuevo auto para dentro de poco tiempo, ” aunque seguiremos en la próxima con el auto de la familia Grippo porque si bien al auto nuevo le falta muy poco, es mejor no apresurarse y probar que todo esté bien por lo que lo mejor será esperar una carrera mas,.,,” aclara con criterio y seriedad .

El nuevo auto que hubo que construir en muy corto plazo dado que el anterior sufrió el impacto del accidente en el curvón Zalotto de Buenos Aires donde el chasis sufrió un fuerte impacto y no sirvió mas, por lo que el equipo con todo el esfuerzo que significa y representa económicamente, armó otra unidad desde cero para Alexis, mientras éste corre con el auto que le facilitar ala Familia Grippo en la próxima fecha de Toay, esperando poder debutar su nueva unidad en el Mouras de La Plata.

“Hay un gran grupo de gente que nos acompaña y nos hace sentir que estamos mas que acompañados y es una gran satisfacción, por lo que esto es un sueño hecho realidad...dice Alexis con la fe puesta en el futuro que se vino encima con prontitud y con grandes reconocimientos, por lo que seguramente el equipo continuará en el futuro con esos logros.