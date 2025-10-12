Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con cuatro finales y seis podios se cumplió la quinta fecha de la temporada en el autódromo “José Muñiz” donde la monomarca 1300 c.c. corrió dos carreras, la que abrió el día y la que cerró la fecha, siendo ésta última la mas espectacular del día, por su desarrollo y con el aditamento de que no tuvo clasificación, dado que en este caso especial, se largó por sorteo.

La actividad dio comienzo con los entrenamientos de loa mañana en las tres especialidades, lo que pintó un panorama de lo que podía acontecer mas tarde, y precisamente la monomarca fue la encargada de abrir la competencia con una prueba normal y con lo que había acontecido el sábado en las pruebas de clasificación y las series posteriores.

Los que pelean el torneo en la clase 2 fueron los mas ligeros y aparecieron como para dar un buen espectáculo con 16 autos en la pista y con los mas “picantes” en las primeras filas, por lo que no extrañó que se diera una lucha interesante con Sebastianelli en la punta en los primeros tramos, seguido de Leandro Fernández, Rodríguez, Gallardo y un poquito mas atrás Leguizamón.

Pero la cuestión cambió cuando en una maniobra de esas que no dejan espacio ni para pensar, “Facu” Rodríguez se tiró con todo en la salida de la curva “2” y logró superar a Sebastianelli y Leandro “Poroto” Fernández que venía pegado, aprovechó para ser el segundo dejando al líder tercero en un cambio que se dio en un tramo de cien metros.

De allí en mas la solvencia de Facundo Rodríguez en la punta fue notable para llegar incluso hasta la bandera de cuadros, seguido de Fernández y Sebastianelli, Juanjo Gallardo y Jesús Leguizamón, mientras que atrás batallaban Mauro Serón y Fran Medina y detrás los autos de la clase 1, con un solvente Jorge Freile que se quedó con el octavo lugar de la carrera seguido de Miguel “Yiyo” Sanchez y de Nahuel Soria, mientras que se retrasaba Rudi Villafañe.

Dando continuidad a la tarde, correría su carrera la Fórmula Santacruceña con una largada con problemas, toda vez que el segundo Leandro Bertolyotti y quien estaba en el sexto cajón que era Agostina Muñoz, se quedaban sin avanzar al momento de la largada y esto hacía que la medida del comisario deportiva fuera bandera roja, lo que detuvo todo lo que se había hecho hasta ese momento0.

Tal como manda el reglamento, cuando hay bandera roja antes de que se cumpla la segunda vuelta, se vuelve a largar en las mismas posiciones originales, por lo que así se cumplió y se procedió a la segunda largada donde Bertolyotti largó desde calle de boxes y Alejandro Oyarzo se escapó en la punta, seguido por Exequiel Pereyra y con José Alvarado detrás, hasta que Alvarado lo superaría para quedar en posición de escolta hasta el final.

Luego se procedería al lanzamiento de la Fiat 1600 c.c. con lo que presuponía la lucha entre Martín Ojeda y Leandro Almonacid y con el aditamento de tener a Marcos Ortiz en la tercera posición, pero si bien Almonacid lo intentó, esta vez la respuesta de Ojeda fue muy clara y dominó absolutamente la carrera, mientras atrás se daban algunos cambios con la marcha de Pablo Fernández que venía muy bien pero luego se retrasó y con Fernando Belmonte que venía para mas adelante pero también sufrió una inclemencia mecánica.

La carrera se la llevó Martín Ojeda que sigue siendo el líder pero ahora con mayor diferencia sobre el resto, y con un Martín Coire que llegó cuarto pero que no tenía el mismo auto que la fecha anterior, mientras que la pelea entre Horacio Fernández, Jorge Soto Parra y Pablo Fernández la ganó el primero para quedarse con el quinto lugar de la carrera, y Carlos París completando el lote de los que llegaron.

Se vendría entonces la última de la tarde con una largada que presagiaba luchas distintas con cinco autos de la clase 1 adelante y siete de la clase 2 detrás, por lo que la expectativa era grande y así fue, porque en los primeros escarceos Rudi Villafañe manejó la punta mientras pudo pero detrás con una largada fenomenal, Miguel “Yiyo” Sanchez quedaba como escolta y una vuelta mas y pasaba al frente con un ritmo que pretendía mucho, pero los Fiat Uno sabido es que doblan mejor y acomodándose metro a metro lo fueron superando apareciendo Sebastianelli con su compañero de equipo Leguizamón detrás, Rodríguez, Leandro Fernández y Gallardo, mientras Miguel “Yiyo” Sanchez soportaba la presión permanente de los mas ligeros.

Así se llegó al fina con una carrera que fue lo mejor de la tarde, con un ritmo notable de Sanchez y de Villafañe para discutir posiciones entre los veloces Fiat Uno de adelante, lo que le dio a la carrera el condimento que necesitaba para mejorar la tarde, y si bien adelante Sebastianelli, Leguizamón y Rodríguez subieron al podio, en la clase 1 Sanchez, Villafañe y Freile sumaron los tres primeros de la mas lenta, pero siguiendo el ritmo de la punta dentro de sus posibilidades.