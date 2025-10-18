Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un trabajo destacado el equipo Bull clasificó y corrió sus series en el trazado pampeano de Toay con miras a ser protagonistas en la final que se disputa por la mañana. la novena del año para la clase 1 del Turismo Pista.

Luego de las tandas de clasificación donde Willy se mantuvo entre los diez primeros lugares, se procedió a correr las series correspondientes donde Alexis largó en el segundo parcial en la séptima colocación, superando de movida a Del barrio para ubicarse sexto y mantener esta posición hasta el final con victoria para Perugini.

La tercera serie tuvo a Willy largando desde el tercer cajón de la grilla, para superar junto a Lucio Rodríguez al líder Nicolás Benito, por lo que ambos arribaron primero y segundo en la bandera de cuadros, con el ex puntero Benito en tercer lugar, lo que hace que Willy Bull largue en la segunda fila de mañana.

Esto viene a cuento porque en la primera serie se produjo un espectacular accidente que dejó afuera al puntero y ganador de la clasificación Ignacio Espíndola, por lo que la primera fue la serie mas lenta y la tercera la mas veloz con Rodríguez marcando 7.49.303 contra 7.49.982 de Perugini, lo que provoca que Bull largue bien adelante en la prueba final.

Homenaje en El Calafate

Con una buena repercusión se llevó a cabo en la noche del pasado viernes, una reunión social que congregó a veteranos pilotos de El Calafate en derredor de quien fuera el primer ganador de una carrera en la localidad, el ex piloto Carlos Rodríguez, ex partícipe activo de la 850 Regional, integrando junto al desaparecido Ricardo Lopezcalo y a Ronnie Van Herden, la peña El Trencito Portuario.

Un grupo de ex pilotos y amigos todos referentes del automovilismo calafateño organizaron la cena que contó con una simpática y agradable presencia, y con reconocimientos par la peña Los Glaciares y para Carlos Rodríguez que estuvo presente en los festejos, por lo que todo se llevó a cabo con largas charlas y muchos recuerdos de tiempos pasados.