Se cumplió en el trazado del autódromo “Quique Freile” de El Calafate la programada fecha del automovilismo local Gran Premio Dia de la Madre, con la presentación de las categorías 800 c.c. y 1600 c.c. donde resultaron Maximiliano Belloni ganador de la categoría menor y Rodrigo Cárcamo en la categoría mayor.

En la menor Belloni pudo vencer a quien marcha como líder del torneo Juan Manuel “Cholo” Fernández en una carrera en la que solo participaron cuatro autos, donde el tercero fue Juan Carlos Monzón y el cuarto el inefable Luis Ojeda, con una categoría con un parque muy reducido.

En la categoría 1600 se presentaron 11 autos por lo que tuvo otro color, destacando el buen trabajo de Rodrigo Cárcamo para ganar sobre su padre Enrique y sobre Willy Bull que condujo el auto que pertenece a Gabriel “Gato” Etura, y también llegaron con la misma cantidad de giros Jonathan Uribe, Javier Belloni, Héctor Fava y Román Garate.

La próxima fecha esta prevista para el 1 y 2 de Noviembre donde además se presentará la categoría ACHAS de Punta Arenas con su variedad de autos de distintas cilindradas, pero que corren todos juntos.

Se corrió el Rally de Karukinka

En la tradicional carrera fueguina venció en la categoría “A” el argentino Constante Moreno Preto navegado por Gustavo De Robles sobre el segundo que fue Francisco Alarcón navegado por Matías Alarcón, mientras que en la categoría “B” el ganador fue Ricardo Mansilla con Sol Mansilla y segundos José Ruiz con Juan Carlos Orellana.

En la categoría “D” el vencedor fue la dupla Petrilo Aguilera con Cristobal Cárdenas y segundo Patricio Gallardo con Ignacio Paz, mientras que en la E el vencedor fue Jorge Guic navegado por Julio Molina y segundos Lucas Vera con Agustín Vera, en la “F” otro argentino como Federico Bronzini y Constanza Bronzini y en la mayor categoría “G” el ganador fue Vladimiro Márquez con Julio Timoni.

En Puerto Deseado las 2 Horas

En el “Ramonín Fernández ” de Puerto Deseado en la categoría menor los ganadores fueron Pedro Fasioli y Andrés Suarez seguidos de Benjamín Quiroga y Agustín Vera y en tercer lugar José Battiston y el caletense Carlos “Chango” Ortiz, mientras que en la monomarca Renault 12 los ganadores fueron Alejandro Guerrero y Mauricio Guerrero, seguidos de Matías Rodríguez y Rubén Luden y terceros Cristian Gaiman y Luciano Pedioli.

En la Limitada Regional terminó primera la dupla Cristian Bezunartea y Chulo Luden, y José Vázquez y Carlos Sandoval y terceros Emanuel Arias y Mauro Arias.

En la categoría Hot Rod los ganadores fueron Damián Alvarez con Miguel Otero, en segundo lugar Carlos Sandoval con Marcelo Otero y terceros Kaki González con Ezequiel González.

Karting en Piedra Buena

Para el próximo fin de semana está prevista la competencia de karting en Comandante Luis Piedra Buena en la pista construida aledaña al autódromo local, con la presencia de unidades locales, de Puerto Santa Cruz, de Gobernador Gregores y de Puerto San Julián.

Se espera una concurrida competencia como la anterior, organizada por el automóvil club del lugar y los entusiastas del karting piedrabuenense.