El piloto de El Calafate Pedro Grippo finalizó en cuarto lugar en la competencia de Turismo Nacional clase 2 disputada en el autódromo de Río Cuarto, especialidad en la que viene mejorando notablemente y en ésta ocasión, quedando a escapo lugar del podio.

El santacruceño logro incluso mantener lo obtenido en la serie donde arribó en tercer posición en el parcial, mientras que en la prueba final llegó en cuarto lugar sumando excelente puntos y proyectándose para el año que viene sin lugar a dudas como uno de los diez mejores del año.

En la serie logró llegar detrás de Posco y de Marchesín, y en la final detrás del podio que conformaron el mismo Nicolas Posco, Pastori y Damiani, por lo que batalló con los mejores pilotos actuales de la especialidad.

En la Clase 3 otra historia fue la presentación de Seba Gómez con su nueva unidad, dado que no rindió lo esperado finalizando 11 la serie y 22 en la general, mientras que por su parte otro galleguense como Thiago Martínez quien ha cambiado de equipo hace poco mas de un mes y medio, arribó séptimo en la serie y finalmente 21 en la final, delante precisamente de Sebastián Gómez, por lo que no han tenido muchas posibilidades.

La última fecha del Turismo Nacional se correrá en el autódromo de San Martín en la provincia de Mendoza el próximo 30 de noviembre.