Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con una magnífica presentación el piloto de El calafate Pedro Grippo resultó finalmente quinto en la clase 2 luego de la competencia disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, luego de haber largado en la última fila y superado nada menos que 27 rivales.
Pedro que viene afianzándose notablemente en la categoría, logró remontar una situación adversa dado que cuando corría la serie sabatina y marchaba en buena posición, el motor declaró una rotura que lo dejó de a pie, por lo que hubo que cambiar el impulsor y con lo nuevo y largando desde las últimas posiciones, logró realizar una competencia mas que destacada, remontando hasta el quinto lugar, quedando detrás del ganador el comodorense Renzo Blotta y de quienes lo siguieron Antolín, Pastori y Cafaro.
Brillante trabajo del santacruceño que además sumó importantes puntos y que fue reconocido por sus pares al lograr lo que casi es una hazaña para tener en cuenta, en una categoría tan competitiva como la clase 2 del Turismo Nacional.
Los mayores con poca suerte
Por su parte Sebastián Gómez que venía para hacer un excelente papel en la final de la clase 3, corto una manguera de aceite que lo obligó a detenerse cuando aspiraba a mucho mas, y por su parte Thiago Martínez en su primera presentación con su nuevo equipo, el Giacone Competición, no pudo largar con una rotura al momento de salir a la pista, por lo que para ambos fue un fin de semana “olvidable”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario