Pelota Libre, Xuper TV o F1 TV: Franco Colapinto en el sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: a qué hora es la carrera y por dónde verla El piloto argentino Franco Colapinto afronta una nueva jornada clave en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde largará desde la posición 16 en la carrera sprint de Interlagos. La competencia se podrá ver por Disney+, Fox Sports y F1 TV, con lluvias que amenazan con condicionar el desarrollo de la pista.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El circuito José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, será el escenario de una intensa jornada sabatina en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, con la atención puesta en Franco Colapinto. El joven piloto argentino, confirmado esta semana como titular del equipo Alpine para la temporada 2026, partirá desde el puesto 16 en la carrera sprint, en busca de avanzar posiciones y continuar su progresión dentro de la categoría.

La sprint está programada para las 11:00 (hora de Argentina y Brasil), y la clasificación general que ordenará la grilla del domingo se disputará desde las 15:00. El domingo 9 de noviembre se correrá la carrera principal, a 71 vueltas, a partir de las 14:00, también con transmisión de Disney+, Fox Sports y F1TV Pro.

Un sábado con clima amenazante en San Pablo

El Gran Premio de Brasil 2025 transcurre bajo un fuerte alerta meteorológico en la ciudad de San Pablo, lo que podría provocar lluvias intermitentes y agregarle incertidumbre a la sprint. Los equipos de Fórmula 1 se preparan para cambios de estrategia, con neumáticos intermedios y blandos listos ante cualquier variación del clima.

En la pelea por la punta, el británico Lando Norris se quedó con la pole position, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren). Detrás de ellos largarán George Russell, Fernando Alonso y Max Verstappen, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, lo hará desde la posición 13.

El presente y el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Con apenas 22 años, Franco Colapinto se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo argentino. En su primera temporada como piloto titular de Alpine, logró mostrarse competitivo pese a las limitaciones del monoplaza, destacándose en varias carreras europeas.

El 2026 marcará un nuevo punto de partida: Alpine cambiará su unidad de potencia por motores Mercedes, un salto técnico que podría permitirle al equipo francés dar un giro radical en rendimiento. Con ese panorama, Colapinto se prepara para una pretemporada intensa, con el objetivo de pelear por los primeros puestos y consolidarse en la elite de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Brasil será una nueva prueba para el joven de Pilar, que buscará cerrar la temporada con resultados alentadores y seguir representando a la bandera argentina en lo más alto del automovilismo mundial.

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Brasil

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la acción del GP de Brasil 2025 a través de varias plataformas y señales oficiales:

Televisión y streaming: Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV Pro , con comentarios en español y cámaras on board.

Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial , con comentarios en español y cámaras on board. Cobertura internacional: BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (Estados Unidos), Sky Italia (Italia) y Sky Sports (Reino Unido).

BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (Estados Unidos), Sky Italia (Italia) y Sky Sports (Reino Unido). Repeticiones y resúmenes: disponibles en los servicios bajo demanda de Disney+ y en los canales oficiales de la Fórmula 1.

El circuito José Carlos Pace volverá a recibir un espectáculo cargado de velocidad, estrategia y emoción, con transmisión completa de entrenamientos, sprint y carrera, además de análisis y contenido exclusivo desde los boxes.

“Un poco caliente”: la reacción de Colapinto tras la clasificación

Horas después de que se confirmara su continuidad en Alpine para 2026, Franco Colapinto afrontó la clasificación de la sprint con un sabor agridulce. El argentino quedó eliminado en la SQ1 por apenas 0.060 segundos, lo que lo relegó al puesto 16 de la grilla.

“Estoy un poco caliente, pero el ritmo era bueno”, reconoció el piloto tras la sesión, consciente de que el Alpine A525 volvió a mostrar limitaciones frente a sus rivales directos. Aun así, el argentino confía en poder recuperar terreno durante la carrera corta, donde las oportunidades de sobrepaso y las condiciones cambiantes de la pista podrían jugar a su favor.

Horarios del fin de semana del GP de Brasil

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00 (Argentina y Brasil)

11:00 (Argentina y Brasil) Clasificación: 15:00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera final (71 vueltas): 14:00 (Argentina y Brasil)

Transmisión: Disney+, Fox Sports, F1TV (Latinoamérica), BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (EE.UU.), Sky Italia (Italia), Sky Sports (Reino Unido).

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Xuper TV, el sucesor de Magis TV que preocupa a expertos

En los últimos meses, Xuper TV se convirtió en una de las aplicaciones más buscadas por usuarios que desean acceder a contenido gratuito de películas, series, deportes y canales premium. Esta plataforma surgió tras la caída de Magis TV, un servicio similar que ofrecía acceso a señales de televisión y plataformas de pago.

A pesar de promocionarse como una opción “gratuita” o “más estable”, medios nacionales advierten que Xuper TV no posee licencias oficiales para distribuir contenido protegido, lo que la convierte en una alternativa ilegal en Colombia y otros países de la región. Sin embargo, la falta de regulación no parece frenar a los usuarios, quienes continúan difundiendo la app en Telegram, TikTok y foros especializados mediante enlaces de descarga en formato APK.

Cómo funciona y por qué genera preocupación

Xuper TV opera fuera de las tiendas oficiales como Google Play y App Store, utilizando archivos APK compartidos en comunidades en línea. Esto implica que los usuarios instalan contenido sin autorización, incluyendo material de plataformas como Netflix, Disney+ o DirecTV.

Expertos en derechos digitales señalan que tanto quienes descargan como quienes promocionan la app podrían enfrentar sanciones legales por distribución no autorizada de contenido con copyright, elevando el riesgo de conflictos legales en la región.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.