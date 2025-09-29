Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucha expectativa se espera la puesta en marcha de una nueva edición (la 29°) de las 2 Horas de Puerto Deseado, las que tendrán lugar en el tradicional trazado del circuito “Ramonín Fernández” en todas las categorías los días 11 y 12 de octubre próximos, en esta prueba que a través de los años se ha transformado en un clásico del automovilismo en la zona norte de la provincia y que en ésta ocasión lleva el nombre de “Gabriel Arrebato Yañez”.

A tales efectos la Fuerza Limitada Regional ya dio a conocer gran parte de las tripulaciones de cada unidad que tome parte (pilotos titulares e invitados), destacándose algunos reconocidos de la zona norte provincial que estarán presentes en el evento, y que residen en distintas localidades y lugares de la región.

Para aclarar el panorama, Simón Silva lleva como invitado a Kaky González, Damián Santoro a César Pizzonia, y luego aparecen Ruso García y Leo Ansín, Rafael Marcos y Javier Rojido, Jorge Lacrouts y Pepe Maimo, Carlos Toledo Vargas y Carlos “Chango” Ortiz, Pablo Castro y Marcelo Quintana, Tito Raymondo y Brian Raymondo, Nelson Mercado y José Luis Newing, Mauro Arias y Damián Alvarez, Javier Vilche y Miguel Perona, Sebastián Luquez y Facundo Romero, Emanuel Arias y Marcial Arias, Gabriel Vázquez y Fernando Vázquez, Juan Ballester y Miguel Figueroa, Pablo Rojido y Marcelo Otero y Maxi Santoro y Darío Quiroga entre otros.

Para esto la localidad de Puerto Deseado se prepara con todo para la carrera, lo que significa también todo lo anexo que conlleva una prueba de ésta naturaleza que promueve además el turismo interno y la puesta en escena de quioscos y otros elementos que trabajan a la par de la carrera.

Juan Sandín corrió en el circuito de Paraná

El santacruceño Juan Antonio Sandín que está haciendo sus primeras armas en el automovilismo nacional, tomó parte el fin de semana de la fecha de TCPPUp en Paraná donde luego de clasificar en la posición n17 terminó la final en el puesto 12° de la carrera, mientras que también tomó parte de la otra categoría que participó del evento que fue el Turismo de Carretera 2000 donde el piloto tripuló un Citroën C4 Lounge, habiendo clasificado en el puesto 13° para terminar 13 el día sábado y 14 el día domingo.

Se estima que luego de esta incursión en el orden nacional, el piloto de Perito Moreno estará presente en las 2 Horas de Puerto Deseado donde será reconocido por sus pares.