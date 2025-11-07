Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se prepara para este fin de semana la realización de la sexta fecha de la temporada automovilística en el autódromo “José Muñiz” donde además de las habituales categorías Fórmula Santacruceña, monomarca 1300 y Fiat 1600 se contará con la carrera final de la categoría TC5000 que se comparte con los pilotos y autos chilenos.

Sumado a la presencia de los extranjeros la fecha representa la anteúltima ante del cierre anual, por lo que representa una gran posibilidad para sumar buenos puntos con la vista puesta en la última en el mes de diciembre, por lo que reviste particular interés para todo el mundo.

Las autoridades de la competencia son Esteban Ovando como director general, Fernando Risetti como comisario Deportivo y Oscar Trucco como secretario de la prueba, mientras que Leo Castro y Esteban Benitez serán los comisarios técnicos.

La prueba dará comienzo el día sábado a las 10.30 horas con las pruebas oficiales con 8 minutos por categoría con el orden de Fórmula, Fiat 1600, TC5000 y monomarca 1300 y lo mismo es repetirá a partir de las 12.30 con las pruebas de clasificación, y luego a partir de las 14.45 las series correspondientes a las categoría 1600 y 1300.

A posteriori se realizará la primera final del fin de semana a cargo de la categoría TC5000 a 13 giros al trazado 3s y al final concluirá todo el trabajo del sábado, mientras que el domingo habrá entrenamientos a las 10.445, segunda clasificación para el TC5000 y luego a partir de las 13.30 comenzarán las pruebas finales con Fórmula Santacruceña a 13 giros por el trazado 1s, luego 1600 con 13 giros, TC5000 con 13 giros y finalmente la monomarca 1300 con 15 giros estas últimas tres por el trazado 3s.

La prueba y el fin de semana cerrará con la ceremonia habitual del podio y la premiación de los ganadores.