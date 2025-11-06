Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con todo lo que representa poder en pista una nueva unidad, Sebastián Gómez hará debutar un nuevo VW Vento GLI en la fecha de Río Cuarto, auto que ya tuvo su salida a pista en el autódromo de Buenos Aires durante la semana, cuando “Seba” logró probar la unidad antes de su aparición oficial en carrera.

Con ésta será la carrera 117 para el historial del piloto en el Turismo Nacional, donde marcha este año con 60 puntos y que espera poder revertir de aquí en adelante habiendo corrido algunas pruebas con el VW Vento que hiciera debutar Okulovich, declarando luego de las pruebas de la semana que ” este auto es una nueva etapa y si bien funciona similar al otro, este es mas grande y tiene muy buena tracción, por lo que es un gran desafío el que tenemos por delante…” expresó el piloto.

El piloto que cuenta con una dilatada trayectoria en el automovilismo nacional y ya ha ganado en la clase 3 del Turismo Pista, encara esta nueva instancia con toda la voluntad de darle continuidad a su trabajo en 2026, ahora con esta nueva unidad que pretende hacer rendir de la mejor manera.

También estará presente Thiago Martínez en la misma división en Río Cuarto, donde continúa afianzándose en la Clase 3 con 9 carreras encima y una victoria este año, por lo que también apunta a sumar bien a pesar de algunos problemas que ha tenido durante las últimas presentaciones.

En la Clase 2 ya está confirmada la presencia de otro santacruceño como Pedro Grippo quien viene haciendo un papel relevante en la categoría donde solo cuenta con 15 carreras pero ahora suma 125 puntos, y finalmente Federico Luques que estimaba poder estar en Río Cuarto luego de “pegar el faltazo” en la anterior debido a razones personales, contando con 19 carreras en su trayectoria en la Clase 2 del Turismo Nacional.