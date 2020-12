Sebastián Gómez: "Si no tenemos actividad, no hay incentivo"

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz aprobó el 26 de octubre el protocolo sanitario presentado para que el Automóvil Club Río Gallegos (ACRG) regrese a las actividades, paulatinamente, en el autódromo José Muñiz.

La Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos autorizó el 10 de noviembre al Automóvil Club a realizar pruebas de entrenamiento en las instalaciones del autódromo, de lunes a lunes de 10 a 18 horas.

“Entendiendo que ante las medidas dispuestas y en el contexto de crisis sanitaria Covid-19 resulta la misma ser de carácter excepcional, pudiendo caducar o prologarse según lo requieran las autoridades competentes”, dice la habilitación de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria del Municipio firmada por la secretaria Moira Lanesan Sancho.

El ACRG manifestó que, en caso de un accidente, no hay lugar disponible en el Hospital Regional

Ante la aprobación, el piloto de Río Gallegos y de la Clase 3 del Turismo Nacional, Sebastián Gómez (que también armó un protocolo similar a los de Córdoba y Buenos Aires), se comunicó con Giorgio Micheletto, presidente del Automóvil Club.

“Le dije que ya estaba todo aprobado y me expresó que se iba a reunir con los presidentes de todas las categorías para arreglar los turnos y demás”, explicó Gómez a La Opinión Austral.

Gómez, piloto de Río Gallegos que corre en la Clase 3 del Turismo Nacional.

Pero la reunión finalmente se suspendió y todavía no se juntaron. El 14 de noviembre, el ACRG emitió un comunicado y anunció que no se realizarán las pruebas de acuerdo al protocolo aprobado.

“El club manifiesta que en caso de un accidente, no hay lugar disponible en el Hospital Regional, ni en ninguna clínica, ni sanatorio, como lo dispone el seguro de la Asociación Argentina de Volantes, motivo por el cual solicita comprensión y esperar para más adelante, a pesar de tener el habilitado el protocolo para realizarlo. Dicha medida será evaluada permanentemente para ver cuándo se podrá tomar una resolución al respecto”, aclara el comunicado.

El Ministerio de Salud y Ambiente tiene en cuenta las aristas que fueron mencionadas por el ACRG y decidió aprobar el protocolo.

“El automovilismo es un deporte de riesgo y el que se sube al auto sabe los riesgos que corre. Además, también podés chocar en la calle. No entiendo el justificativo. Se logró que se habilite. Y quedó todo en la nada. Una lástima. Está la ambulancia propia y los medios para volver. Incluso averigüé con enfermeros propios. El piloto que quiera ir, se le cobra un monto, como se hace en todos lados. Podés organizar a cuatro personas por turno para que no se junten. Es más, el 15 de diciembre se abre una clínica en el San Benito, hablé y me dijeron que se podía hacer un convenio”, dijo el piloto del TN.

Gómez agregó que “hay mucha gente y jóvenes que quieren empezar”. “Primero -concluyó- hay que arrancar por algo. Podés empezar a probar. Todos los autos tienen la medidas de seguridad que corresponden. Si no está la actividad funcionando, no hay incentivo”