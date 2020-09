Segunda fecha de la Copa Rotax para Díaz

Dirigentes a cargo de la Copa Rotax de karting confirmaron cómo será la continuidad de su temporada 2020 y ya marcaron su fecha de regreso. La categoría elevó el pedido a la Federación Metropolitana de Automovilismo para establecer el 4 de octubre como día de retorno a la actividad deportiva.

Originalmente esa fecha correspondía al cierre del calendario, pero debido a la situación planteada por la pandemia, se convertirá en la segunda cita de este año. La autorización por parte del ente fiscalizador está y lograron la habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la carrera tendrá lugar en el kartódromo capitalino.

El "Peke"

Thiago Díaz, campeón argentino de karting 2019, fue protagonista en la primera carrera del año. Peleó el podio en Buenos Aires en el arranque de la temporada y finalizó cuarto. En la oportunidad integró el extenso y competitivo lote de pilotos de la clase Junior Max, en donde se perfiló como uno de los candidatos al triunfo desde los mismos entrenamientos.

Al completar la meritoria tarea del fin de semana, explicó "hicimos todo lo posible. Salimos a dar todo con lo que teníamos. Teníamos para pelear por los tres primeros lugares, pero el motor se nos cayó un poco. Esperemos que la siguiente fecha podamos ir más para adelante y tratar de mejorar todo para seguir dando una buena competencia".

Thiago, compite en la categoría Junior Max.

Actualidad

Durante los meses que estuvo alejado de las pistas, Thiago integró el numeroso grupo de competidores online sobre un simulador. No es lo mismo, pero llegó el momento.

Su padre, Julio César, habló con La Opinión Austral y dio detalles.

"Tenemos pensado salir el jueves o viernes desde Río Gallegos con la intención de llegar al lunes, porque Thiago tiene que probar ese día".

Existe un inconveniente y es que tanto el 21 como el 18 de septiembre son las jornadas en las que todos podrán hacer sus pruebas. "Es lo que consiguió Rotax en forma exclusiva para su fecha, porque como se habilitó, ahora todos corren en karting".

"Lo que no hay son turnos para probar. No es que uno paga y prueba, ya no existen días ni horarios disponibles para hacerlo". Indudablemente, un inconveniente no previsto que deben afrontar, además del alojamiento y permanencia que se prolongará por 2 semanas.

Promoción callejera: para que todos alienten al riogalleguense.

Proyecto

Con respecto al futuro, los dirigentes planean disputar dos carreras en noviembre, una en diciembre y una fecha doble a principio de enero. Hay que consignar que el Mundial Rotax está programado del 23 al 30 de enero en Portugal