Thiago Díaz se sumó al grupo competitivo de simuladores

En Santa Cruz existe un gran potencial competitivo. El automovilismo en todas sus modalidades no es la excepción. Las grandes marcas y categorías de orden nacional e internacional encontraron la manera de mantener a los pilotos entretenidos. Organizaron competencias en todas las modalidades utilizando trazados por los que habitualmente corren.

Thiago usa el simulador que Ariel Michieletto utilizaba para probar antes de las carreras

En grilla

Thiago Díaz, reconocido corredor de karting, tuvo anoche la posibilidad de participar en la 3° carrera del Rotax SimRacing Grand National By E-Kart a bordo de un Simpro 1. Su padre comentó: “Esa es la marca del simulador. Se lo compramos a la familia Michieletto. Con este probaba Ariel cuando corría en el Turismo Nacional. Thiago está compitiendo en forma virtual en el campeonato Argentino organizado por Rotax SimRacing GRAND National By E-kart donde compite la mayoría de los pilotos de la categoría Rotax Argentina”, explicó. “Thiago debutó la semana pasada en la 2° fecha (para la 1° no teníamos simulador) con la suerte de debutar y ganar. También compite el calafateño Thiago Levati en la categoría Mini, que también ganó”.

Existen claras advertencias para que los pilotos respeten las reglas

Con respecto a las pruebas detalló: “Son carreras muy intensas con mucho roce, y chapa chapa se sancionan todas las malas maniobras. Están los veedores y las cámaras, las cuales son fiscalizadas por los comisarios. Te suspenden y te recargan por algún toque. Las competencias son todos los miércoles y las transmiten por el canal de E- Kart en la plataforma de You Tube en forma directa”, promocionó.

Un día antes de cada carrera, desde la entidad organizadora informan el cronograma y recomiendan: “Recuerden tener bien su Profile con el número que corresponde y su nombre/apellido, y por favor ingresar a la sala de Doscord de 5 a 10 minutos antes de la reunión de pilotos (así empezamos en tiempo y forma). De ser posible que un padre o hermano le grabe con una Gopro o celular su actividad, ya que sólo se recibirán reclamos adjuntando alguna imagen, que además también le servirá para algún contrareclamo de lo que pueda ver en vivo el comisario deportivo”.

Más adelante advierten: “El que no haya enviado el comprobante de pago a Casella por favor hágalo antes de las 10:00, ya que en ese horario cierran las inscripciones. Por favor recuerden lo que hablamos la carrera pasada, y les pido por favor que piensen más de una vez la maniobra, la fecha pasada se sancionó a 26 pilotos, o sea que casi más del 40 % de los pilotos que participaron. Tengamos una linda carrera”