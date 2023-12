Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven piloto de Río Gallegos Thiago Díaz tuvo un año brillante, participación en el Mundial de Karting en Arabia Saudita, campeón de la Gran Final de Rotax Argentina y de la Copa TBR. Además de muy buenas participaciones en campeonatos disputados por todo nuestro país.

El piloto de Río Gallegos arrancó el año corriendo en la fecha especial que organiza la Asociación Zonal del Karting Mar y Sierra disputada en Mar del Plata, con lo cual logró obtener un gran puesto en ese torneo.

Ya en la mitad del año, Thiago empezó a correr en el Rotax Argentina con el sueño de poder competir en el Mundial de Karting disputado en Arabia Saudita.

En septiembre Thiago logró salir campeón de la Copa TBR, la cual fue disputada en Buenos Aires. Con una participación inolvidable y además fue histórico debido a que Thiago Díaz fue el primer campeón de esta copa.

En el Rotax, Thiago Díaz obtuvo muy buenos puestos durante todo el año, pero a mediados de octubre el joven piloto logró consagrarse campeón y con eso se ganó el pase al tan esperado Mundial de Karting.

El Rotax MAX Challenge Grand Finals 2023, que inició el 5 de diciembre y se extendió hasta el 9 de diciembre, contó con la participación de 386 pilotos de más de 50 países del mundo, uno de ellos fue el riogalleguense Thiago Díaz.

El piloto santacruceño finalizó 19° en la PreFinal, es decir que con ese puesto no logró pasar a la final. Díaz tuvo algunos inconvenientes en los Hits, “pensé que era yo, pero fue el auto” dijo Thiago Díaz. Ya en el primer Hit al esquivar un choque realizó un trompo que lo hizo perder posiciones.

Pese al resultado fue un hito histórico que un piloto nacido en Río Gallegos participe en una competencia de estas características. Nunca antes visto.

Protagonista

La Opinión Austral habló brevemente con Thiago Díaz, el cual decía lo siguiente: “Fue un año positivo, hubo momentos hermosos que me ayudaron a crecer como piloto y persona. Manejé al cien por ciento todas las carreras, quiero seguir sumando experiencia. Empecé a escuchar a mis padres y no a gente que no le interesaba. Esperemos que el año que viene sea nuestro, no tenemos calendario aún, así que hay que esperar”.