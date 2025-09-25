Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de evaluar durante varios días las alternativas que le fueron presentadas, el galleguense Thiago Martínez optó por confirmar su presencia en lo que resta del año en el equipo santafecino de Sergio Giacone con sede en Casilda en dicha provincia litoraleña.

Thiago conducirá un Toyota Corolla de la Clase 3 para el Giacone Competición que cuenta con la conducción de Sergio Giacone y el aporte de un reconocido como Luciano Monti junto a Lucas Lorandini, los mayores responsables del conjunto, equipo que cuenta además con varios autos de la Clase 2.

Para el piloto sureño que viene de un trabajo mas que interesante en el equipo Bucci donde incluso ganara dos títulos de la Clase 2 y viera la victoria por primera vez en la Clase 3 el 15 de julio de este año en la carrera de Viedma, este cambio de estructura necesitará de un acomodamiento a lo nuevo, aunque ya ha demostrado que se familiariza muy rápido con lo que necesita.

El equipo que cuenta con años de existencia en el Turismo Nacional, cuenta entre sus filas con nombres importantes en la Clase 2 tal el caso de Alejo Cravero, Damián Kirstein, Alejo Borgiani, Brian Reinoso y Miguel Ciaurro, por lo que se descuenta un aclimata miento a corto plazo para el campeón de la Clase 2.

La motorización de la unidad estará a cargo de los hermanos Luis y Mario Riva para las tres carreras que quedan que son Rosario, Rio Cuarto y San Martín (Mendoza), por lo que ya esta todo dispuesto para la continuidad de Thiago Martínez en el Turismo Nacional.

La Asociación de Volantes cambió la fecha de Río Turbio

La Asociación de Volantes de la cuenca que preside Carlos Mangifesta, cambió la fecha que estaba prevista disputar el próximo fin de semana debido a problemas con el parque de autos, con varios que no iban a alcanzar a estar presentes, por lo que luego de una reunión sobre el tema, se decidió correr la fecha al próximo 5 de octubre.

En esa oportunidad se realizará todo el programa el mismo día, tal como le comentara Mangifesta a La Opinión Austral en las últimas horas, motivo por el cual ese día correrá también el Rally Cross y se espera poder contar con la presencia de la categoría Hyundai de Puerto Natales donde se espera que participen también algunos de los autos que tomaron parte del rally de Torres del Payne de la semana pasada.

Habrá Cuarto de Milla en Cabo Negro

Para el 5 de octubre se planifica una fecha de cuarto de milla en el autódromo de Cabo Negro aledaño a la ciudad de Punta Arenas, en lo que sería un retorno a la actividad automovilística luego de casi tres años sin utilizar el lugar.

Esta propuesta que sería organizada por LLUB 402 Drag Puq, tendría lugar luego de las reparaciones que se están realizando en la recta del autódromo para permitir su uso, dadas las condiciones en que se encuentra el predio, por lo que se trabaja intensamente para tener todo acorde a la fecha que se viene.