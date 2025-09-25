Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para esta próxima fecha a disputarse en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos podría estar nuevamente en la pista el auto que perteneciera al piloto Gerardo “Gera” Castro, que además fue el primer campeón de la especialidad en manos del piloto y con la motorización de su hermano Leo Castro.

El auto debutó en marzo de 2017 en el año en que la categoría realizó su primer campeonato, aunque la primera carrera fue victoria del calafateño Marcos Bressani, de allí en mas fue un monólogo permanente de “Gera” Castro en la punta, ganando cinco pruebas de clasificación de las siete disputadas, y cinco carreras a lo largo del año.

La carrera de noviembre fue otra vez para Bressani pero todas las demás se las llevó este auto, sumadas a las tres que ganó en la temporada siguiente, por lo que este Fiat Uno es el auto mas ganador desde que existe la categoría, habiendo vencido por última vez el 7 de octubre de 2018 para completar sus ocho triunfos.

Ahora en manos de Luciano Alvarez, debutante en el automovilismo deportivo, la unidad no tiene compromisos formales ni exigencias y solo servirá para que el nuevo piloto vaya tomando confianza y posibilidades aunque tenga un auto con rica historia, por lo que no significará un peso para su presentación toda vez que debe aprender aún y girar todo lo que pueda.

Solo se acerca Martín Ojeda quien cuenta con siete pruebas de clasificación seguidas lo que también es un récord para la especialidad, por lo que habrá que mirar hacia el futuro para ver como sigue y con Agustín Orellana también con siete victorias, por lo que la monomarca todavía puede otorgar grandes novedades a corto plazo luego de 52 carreras corridas desde aquella primera del 12 de marzo de 2017.