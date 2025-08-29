Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Williams Bull logró clasificar octavo en la primera tanda en el autódromo de Río Cuarto en la fecha del Turismo Pista clase Uno que tiene lugar este fin de semana en suelo cordobés, mientras que su hermano Alexis conduciendo el auto que le facilitara Pablo Grippo, logro ubicarse en la posición 23° mejorando lo hecho durante el día.

En la primera tanda con un registro de 1.19.403 Williams estaba en la octava ubicación y en el segundo entrenamiento con un registro de 1.19.985 se ubicó tercero, mientras que la primera clasificación arribó en el octavo lugar nuevamente pero aún queda la clasificación de mañana para intentare mejorar la posición.

Por su parte Alexis comenzó con registros muy altos conduciendo por primera vez el auto que le facilitara la familia Grippo, habiendo quedando en la posición 30° al inicio con 1.21.142 y con registro similar en la segunda salida con 1.21.691 para quedar 33° y con una general que lo ubicó 32°, pero en la primera clasificación, Alexis logró marcar 1.21.624 quedando finalmente en el puesto 23° y por supuesto buscando mejorar para mañana donde aún queda la segunda clasificación con 43 autos en pista.

Los hermanos quienes marchan en el torneo con puestos estables como Williams que se encuentra en la 11° posición y Alexis en el puesto 17° del clasificador, esperan mejorar para esta fecha, mientras que en la clase 3 no figuran y no están ninguno de los dos Collazo (Pablo y Pali) por lo que no se han presentado en Río Cuarto, algo que no sucede en los últimos años en la categoría donde habitualmente uno o los dos Collazo son integrantes del parque estable de la especialidad.

Luego de esta fecha quedará por delante la que se dispute en San Jorge en septiembre, luego Toay en La Pampa y el cierre final que aún no tiene destino fijo.