Los hermanos Bull se hicieron están presentes en la novena fecha de la temporada de la clase 1 del Turismo Pista, obteniendo buenos registros en los entrenamientos y con un sexto lugar en la primera tanda de clasificación para Willy, mientras que su hermanos Alexis quedó en la 15° posición.

En los primeros escarceos de la mañana Willy logró marcar el segundo registro con 1.32.487 a solo 0.099 de la punta, mientras que su hermano Alexis marcaba 1.32.956 a 0.568 del líder, por lo que se posicionaban ambos entre los diez de adelante y con estos registros quedaban en esas posiciones en la general de entrenamientos.

Luego vendría la primera tanda de clasificación donde Willy con 1.32.980 quedaba 6° destacando que si hubiera repetido el tiempo de entrenamiento estaría segundo, mientras que Alexis marcó 1.33.412 para quedar finalmente 15° pero si hubiera repetido igual que su hermano el registro de entrenamiento estaría bastante mas adelante.

Como todavía falta una tanda de clasificación, se puede esperar que ambos mejoren notoriamente, por lo que podrían quedar bastante mas adelante, repitiendo las buenas performances que vienen realizando en los últimos tiempos.