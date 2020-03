Las escuelas de Santa Cruz dieron inicio al ciclo lectivo 2020 pese a la medida de fuerza que impulsó ADOSAC por 48 horas. Hubo asambleas y movilización de docentes y el abogado del gremio tildó de “poco seria” la notificación del Consejo Provincial de Educación en relación a la conciliación obligatoria.

El gremio ADOSAC comenzó con la medida de fuerza por 48 horas en el inicio del ciclo lectivo 2020 en la provincia. En Río Gallegos marcharon hasta el edificio del Consejo Provincial de Educación y hubo asambleas en Santa Cruz. Pese a ello, las escuelas abrieron sus puertas y dieron comienzo a las clases.

Hoy habrá audiencia por la conciliación obligatoria a las 14 horas, tras la negativa de ADOSAC que se presentó en el Ministerio de Trabajo.

En tanto, de la paritaria prevista para el día de ayer participaron representantes del CPE y del gremio AMET (Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica), donde no se abordaron, en esta ocasión, propuestas salariales, sino temas relacionados con la educación técnica.

El gremio de ADOSAC, en paralelo, había ratificado el paro para este 2 y 3 de marzo al asegurar no haber sido notificados por el Ministerio de Trabajo sobre la conciliación obligatoria, dictada el sábado pasado. Enrique Papa, abogado del gremio docente, señaló al programa “No tan temprano” por Radio LU12 AM680 que la notificación fue “poco seria”.

Docentes se manifestaron frente al CPE. Foto: (José Silva).

“La notificación llegó el domingo, cuando tomamos conocimiento. La cédula fue dejada en el buzón del sindicato durante el fin de semana. Es un requisito indispensable la notificación, significa entregarla firmada con fecha y hora, no dejarla en un buzón”, argumentó Papa.

A ello, agregó que es “poco serio”, pero “ahora que estamos notificados informamos al Ministerio de Trabajo que haremos la asamblea y congreso para poder decidir sobre la conciliación obligatoria, porque la única que está facultada para levantar o elaborar medidas es mediante el Congreso Provincial”.

En este contexto, el abogado del gremio alegó que “se llamó a paritarias el último día hábil antes de que empiecen las clases, cuando estuvo todo el mes de febrero disponible para que fuera resuelto”.

“Lo que puedo decir es que había mecanismos para poder llegar a un acuerdo previo, pero también para poder notificar fehacientemente al sindicato”, remarcó. En otra línea, se refirió acerca de la continuidad de la negociación salarial, y dijo que “según la nota que manda el Consejo Provincial de Educación a Trabajo, da como terminadas las paritarias”.

Consultado por la posibilidad de que al gremio se le quite la personería jurídica, en el caso de no acatar la conciliación, explicó que “las personerías gremiales las maneja Personería Jurídica de Nación, no la Provincia, en ese marco, sí se puede pedir desde el Consejo Provincial de Educación y se resolverá en el Ministerio de Trabajo de Nación”.

“Hay que duplicar y triplicar asambleas y congresos”

Fueron las palabras de Pedro Cormack, secretario general de ADOSAC, durante la movilización que tuvo lugar ayer en el Consejo Provincial de Educación. Entre otras frases que dejó Cormack, apuntó: “Se necesita reacción. Tenemos muchas cosas que tratan de boicotearnos, tenemos algo que no tienen ellos, que es la convicción, que es estar en la calle y saber que todo lo que conseguimos lo hicimos luchando y no a través de la complicidad”.

Para culminar, el secretario del gremio llamó a “duplicar y triplicar las asambleas y congresos, unificar a los trabajadores y decirle al Gobierno que no estamos dispuestos a pagar el ajuste”.

El inicio de clases fue “una fiesta” para los que dan sus primeros pasos

Así lo definió Andrea, una mamá que acompañó a Stefano, su hijo de tres años, en el comienzo del ciclo lectivo. Sobre la calle Alvear, el Jardín N° 1 de nuestra ciudad abrió sus puertas a primera hora para recibir a los más pequeños que comienzan con la etapa escolar.

En declaraciones al móvil de Radio LU12, Andrea contó cómo vivió la familia el momento tan especial.

“Es un festejo que inicien las clases, sobre todo el primer día de jardín, vinimos con toda la familia, es una fiesta. Por lo menos acá comenzaron normalmente las salitas. Para nosotros es excelente, más que nada para nuestros hijos que tengan la experiencia del jardín, de compartir y de educarse”, relató la mamá.

Sobre Stefano, detalló: “Él está muy contento, re entusiasmado, se levantó temprano sin problemas. Esta es la primera etapa, después veremos cuando se tenga que quedar solo pasado el periodo de adaptación”.

ATE solicitó al CPE el “cese de persecución”

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz emitió el reclamo que vienen efectuando los Auxiliares de la Educación de colegios de gestión privada. Según manifestaron, solicitan el “cese de persecución a los compañeros y compañeras Auxiliares de la Educación, que se respete el Convenio Colectivo de Trabajo, las Misiones y Funciones establecidas y que competen a las tareas que desarrollan exclusivamente en la carga horaria establecida y de acuerdo a las tareas específicas a sus funciones”.

En este sentido, solicitan al Consejo Provincial de Educación que “arbitre” los medios a su alcance y que “pongan fin a la situación que lesiona intereses de trabajadores y sus derechos”.