Balance de un año movido que termina con el sacudón de las retenciones

Actores de distintos eslabones de la cadena productiva santacruceña ponen bajo la lupa el año y analizan el 2020 que viene. El aumento de los derechos de exportación, eje de la discordia.

Por Juan I. Martínez Dodda

Fue un año que tuvo “de todo, como en botica”. Desde la capacitación y la sustentabilidad (manejo del guanaco y parques nacionales), hasta la apertura de mercados (Japón y China) y el fomento del consumo doméstico. No obstante, el año cerró con el aumento de las retenciones que golpean bajo la línea de flotación a productores y exportadores y dejan al negocio de carne y lana en un delicado punto de equilibrio de cara a 2020.

Santa Cruz Produce convocó a actores de diferentes eslabones para conocer de primera mano su análisis de todos estos temas y las perspectivas para lo que viene.

“Destacaría el impulso que los patagónicos le dimos a la Mesa Nacional Ovina, porque siendo santacruceños, protagonistas de la producción de carne, nos pareció importante que haya un desarrollo a nivel país para el ovino”, contó Miguel O´Byrne, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).

En cuanto a la lana, O´Byrne lamentó que después de tres años con muy buenos precios, en 2019 cayó abruptamente la cotización producto del conflicto entre Estados Unidos y China, que redujo la demanda de fibras.

Para los productores, fue un año que tuvo “de todo, como en botica”.

También destacó la apertura de mercados como Japón y China. “Es un envión psicológico que ayuda al país a abrir otras regiones, son mercados que ayudan a promediar mejor el comercio de productos que no son fáciles de vender en el mercado local, como algunos cortes como falda, cuello y garrones que se venden bien en Asia pero no acá”, dijo O´Byrne. Aunque advirtió que no se cree que las exportaciones crezcan demasiado.

Más retenciones

El pasado sábado 13 de diciembre mediante el Boletín Oficial el Gobierno transmitió cómo iban a subir los montos de los derechos de exportación para todos los productos del agro.

“A nosotros nos aumenta un 80% el derecho de exportación respecto de lo que teníamos, porque ahora se paga un 9% (aunque la ley la bajó a un 5%) y antes eran 3 pesos por dólar exportado lo que daba un 5-6%”, esgrimió Gabriel Levy, del frigorífico Faimali (de Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. del Grupo Benetton). En cambio, la lana, que hasta el 13 de diciembre pagaba 4 $/dólar exportado no tendría cambios.

Estiman que de los $ 250 millones que venía aportando el sector ovino, pasarán a pagar unos $ 100 millones más. “Es absolutamente distorsivo y totalmente injusto”, disparó O´Byrne.

La medida también afecta a las frutas finas, como la cereza. Santa Cruz, que exporta la mitad de lo que produce, representa el 13% de las cerezas vendidas por Argentina al exterior.

Para Levy, el principal problema es “el estado de las economías regionales patagónicas, porque los costos son altos y ni siquiera hay un beneficio por exportar desde puertos patagónicos como en otra época”.

Cabe recordar que, en 1984, a través de la Ley 23.018, se instauró el beneficio de un reembolso para los productos exportados a través de los puertos patagónicos al sur del río Colorado. Iba de un 8% hasta un 13% (creciente de norte a sur). Así, por ejemplo, Puerto Deseado y San Julián tenían el 11%; Punta Quilla, Río Gallegos el 12%, entre los puertos santacruceños. Después de idas y vueltas, en noviembre de 2015, el gobierno de Cristina Kirchner lo reinstauró, pero duró sólo un año, porque en noviembre de 2016 fue derogado por Mauricio Macri.

Levy, además, advirtió que “los derechos te los cobran rápido, te quitan rentabilidad, y te dejan con la soga al cuello, no les importa si te va bien o mal, pero aparte, cuando te los tienen que devolver tardan un montón”. Y agregó: “Te sacan capital de trabajo, encima no hay créditos, todo cuesta arriba”.

El referente de Faimali advirtió que “no es cierto que por tener un dólar a 60 están salvados, porque la ventaja se la ‘comió la inflación’”. “Hay costos en dólares, pero además, por ejemplo, el dólar subió poco más de 50%, pero la hacienda que compramos aumentó 65-70% y los salarios 45%, por citar dos cosas”.

Para Alvaro Sánchez Noya, del frigorífico Estancias de Patagonia (uno de los tres habilitados para exportar carne ovina), la cuenta es sencilla: “El 60% de la producción ovina está en manos de pequeños y medianos productores, muchos al límite de la subsistencia, si se los considera los más ricos de Argentina estamos en problema”.

En este sentido, Sánchez Noya remarcó que este incremento “no es equitativo como sector, comparado con los otros a los que no se les aumentó, ni justo dentro del sector, entre pequeños y grandes”. Las más afectadas son las economías regionales, muchas de las cuales son un monocultivo obligado (como sucede con el ovino en Santa Cruz) porque son zonas en las que no se puede producir otra cosa.

“Muchos pequeños productores han desaparecido y es, en gran parte, por políticas que no los tienen en cuenta”, lamentó Sánchez Noya. Entre las consecuencias, consideró que es de esperar en adelante un retraimiento de las inversiones, sea en infraestructura, como en genética o en la incorporación de personal.

Sánchez Noya reconoció que “las devaluaciones han sostenido el negocio durante 2019, porque de lo contrario sería imposible afrontar la suba de costos energéticos, de empaque, de transporte y portuarios que se han disparado”. Como dato, Sánchez Noya, apuntó que pasaron de pagar 160.000 pesos de electricidad en 2017 a 1,2 millones de pesos en 2019.

Trabajo interinstitucional

INTA y RENATRE protagonizaron durante 2019 uno de los mejores capítulos para la región. A partir de un convenio realizaron capacitaciones sobre temas neurálgicos en distintas regiones. “De agosto a diciembre hicimos 14 cursos, aprovechando la iniciativa de Renatre y su flujo de dinero, y nuestro expertise en distintos temas”, reconoció el director del INTA Río Gallegos, Sergio Pena.

“Estamos trabajando para la renovación del convenio en 2020, para nosotros es importante porque nos permite llevar todo lo que tenemos de conocimiento al campo, hacer extensión”, reconoció Pena, que también apuntó que “fue un año duro para la institución desde lo presupuestario”.

Por este trabajo con el INTA y por otros logros, “ha sido un año altamente positivo para Renatre”, según el delegado en Santa Cruz, Marcos Williams Prim. Para 2020 esperan poder hacer 25-28 cursos de capacitación. También ponderó los operativos de salud rural, la fiscalización e inspección en los campos y el lanzamiento de la libreta electrónica “que permite agilizar todo y que el trabajador esté al día con toda su información”.

Williams Prim también destacó la puesta en marcha del Instituto de Promoción de la Ganadería santacruceña, “un desafío enorme que puede apalancar el crecimiento del sector”. En el repaso, remarcó que “ha sido importante poder ponerle un poco de racionalidad al tema parques nacionales, porque manejado como hasta ahora tiene consecuencias ecológicas y sociales”, la licitación de los silos en Puerto Santa Cruz y el aprovechamiento sustentable del guanaco.

Pena, además, destacó las Plataformas de Innovación Territorial (PIT) que se empezaron a poner en marcha desde INTA para contactar los técnicos con cada actor en las distintas regiones del país. “Hemos abierto las puertas, escuchamos la demanda y tratamos de compartir con el sector el día a día, cosa que no es fácil, queremos transmitir todo lo que hacemos desde INTA, pero a veces no encontramos los canales adecuados, tenemos que seguir sentándonos en la misma mesa”, resumió Pena.

Entre los pendientes, además de la preocupación por las retenciones, O´Byrne opinó que “habría que rever el costo del personal, porque acá pagamos 20% más por desarraigo y está bien para el que lo cobra porque es caro vivir, pero eso lo paga el productor, y visto desde ese lugar, las cuentas no son fáciles, hay que rediscutirlo porque quedamos en desventaja incluso con Río Negro, ni hablar con Buenos Aires”, opinó.