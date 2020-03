Se trata de E. Gómez, hombre que cometió el delito en noviembre de 2012 y se encuentra en libertad. Durante el debate se abstuvo de declarar. De igual manera, para la Fiscalía el hecho estaba acreditado. Por su lado, la defensa pidió la absolución de su pupilo. El próximo jueves se conocerá la sentencia.

En la mañana de ayer, en las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos se juzgó un hecho que pudo haber sido una tragedia. Se trataba de una causa que tenía como imputado a E. Gómez, un hombre de 29 años oriundo de Tucumán que, en el 2012, disparó al auto donde circulaba su ex pareja, junto a su pareja actual.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral hace unos días, el expediente está caratulado como “tenencia ilegal de armas de guerra en concurso ideal con amenazas calificadas” y, en caso que Gómez fuera encontrado penalmente responsable del delito, le podrían caber hasta ocho años y medio de prisión efectiva.

El debate se realizó en la mañana de ayer en las instalaciones de la Cámara Oral.

Foto: (Martín Muñoz Quesada).

El debate se realizó en la mañana de ayer en las instalaciones de la Cámara Oral ubicadas en la calle Malaspina con un ligero retraso. Cerca de las nueve y media del jueves, el tribunal encabezado por los jueces Yance, López y Lerena dio por comenzado el juicio.

Tal como lo indicó este medio, Gómez llegó al debate en libertad pero, si es encontrado culpable, podría ser detenido y trasladado a una dependencia policial para que purgue su condena.

Antes del comienzo del juicio, las autoridades judiciales permitieron ingresar a la prensa al recinto y se lo pudo ver al imputado en su asiento, siempre con la mirada baja y, a su lado, las abogadas Peralta y Vivar, letrados que velarían por sus derechos y garantías durante el debate. Por otro lado, no hubo parte querellante, por lo que Iván Saldivia –representante del Ministerio Público Fiscal- estuvo solo del otro lado del recinto.

Gómez se mantuvo en silencio. Foto: (Martín Muñoz Quesada)

Tras la lectura de la acusación fiscal, en la que se daban detalles sobre la imputación que el Estado dispuso contra Gómez, éste se mantuvo en silencio y solamente susurraba algunas cuestiones con sus abogadas. El imputado se mostró compungido, por momentos se pasaba la mano por la cabeza y siempre tenía la mirada al suelo. Entre los asistentes al debate estaba su actual esposa y otra familiar que estaban al tanto de todo lo que sucedía.

Yance invitó a Gómez a que cuente su versión de los hechos, pero él utilizó su derecho a guardar silencio. Por esta situación, el debate no fue abreviado pese a que algunas fuentes judiciales consultadas por LOA habían adelantado y recomendado que lo más lógico que podría hacer el acusado era declararse culpable buscando que su pena sea más baja.

Los testigos

Lo cierto es que el debate continuó y los testigos comenzaron a desfilar por el recinto de la Cámara. En principio, el equipo del Poder Judicial había notificado a ocho personas para que brinden su testimonio, pero muchas de ellas no pudieron ser ubicadas.

Quienes sí comparecieron ante la Justicia fueron un policía y los tíos del imputado. El primero de ellos trabajaba en la guardia de la Seccional Quinta y fue quien recibió a Gómez cuando se entregó diciendo que él había sido el autor del ataque al auto del novio de su ex pareja. “Había muy poca gente en ese momento” dijo el efectivo en relación a la cantidad de agentes que estaban en la dependencia policial al momento de la entrega. “Fue hace mucho, les digo la verdad ya no me acuerdo la cara, pero sí que él se entregó diciendo que era el autor”.

Conmovido

Antes de conocerse los alegatos, el tribunal determinó un cuarto intermedio para que las partes descansaran. En esos momentos, el imputado decidió salir a fumar un cigarrillo al patio interno de la Cámara Oral y habló en exclusiva con LOA.

Gómez no quiso referirse al hecho por el que estaba siendo juzgado, pero dejó caer unas lágrimas sobre la situación que está pasando. “Es feo, porque son cosas del pasado, hoy ya estoy casado, rehaciendo mi vida y esto no está bueno”, aseguró.

Con un cigarrillo en mano y abrazado a su mujer, el encartado se mostró esperanzado porque la situación no se complique para peor. “Yo estoy con changas, varía mucho lo que se puede ganar, esto no me ayudaría en nada”, indicó, posiblemente en busca de mostrar su inocencia o que, al menos, que no hubo pruebas en su contra”.

Alegatos y pedido de pena

Para Iván Saldivia el delito estaba acreditado y no pidió la pena mayor (ocho años) por la edad del acusado y la falta de antecedentes. Por su lado, la defensa de Gómez solicitó la absolución de su pupilo o que fuera condenado a la pena mínima por el delito, es decir, un año.

La sentencia se conocerá el próximo jueves, cuando se cumplan los cinco días hábiles, tiempo que tiene el tribunal para determinar la suerte judicial de Gómez.