Ayer por la mañana, la organización social Barrios de Pie de Caleta Olivia realizó una movilización para marchar por los sobreprecios de las grandes cadenas de supermercados.

Barrios de Pie se encargó de realizar un informe de precios para relevar si los precios cuidados son respetados. Al encontrarse con una respuesta negativa, la organización se concentró en El Gorosito para presentar dicho relevamiento a la Defensoría de Consumidor.

En diálogo con La Opinión en Radio,Cindy Rivera, referente de la organización, expresó que “si no hay un trabajo en conjunto con los grandes supermercados, ellos no van a cumplir con este requisito. Días atrás el presidente de la Nación dijo que si las cadenas no cumplían con los precios cuidados, hay que denunciarlas. Constantemente remarcan los precios y por más ayuda que den, no podemos subsistir. Es más barato comprar en la despensa del barrio que en las grandes cadenas”, cerró.