Básquet y solidaridad en el cierre de año del Club Boca Río Gallegos

Más de medio centenar de jóvenes y adultos participó del Campus de Básquet Solidario que se realizó en el Club Boca Río Gallegos. El ex jugador Mariano Tagliotti trabajó sobre fundamentos, coaching y prevención de lesiones, entre otros temas. Este año iniciarán las actividades de la Escuela.

Cerrando el 2019, el fin de semana del 21 y 22 de diciembre en las instalaciones del Club Boca de Río Gallegos se realizó el 1er Campus de Básquet Solidario, el cual contó con la participación de más de medio centenar de asistentes.

La actividad, coordinada por Pablo González, estuvo a cargo de los entrenadores Mariano Tagliotti y Claudio Aguilar y se desarrolló por módulos que constaron de ocho prácticas divididas por edades, en las cuales se trabajaron los fundamentos básicos del deporte: Tiro, Dribbling, Pase y Defensa. Además de los conceptos como ocupación de espacios, ataque 1 vs. 1 y balance defensivo, que también se incluyeron en el plan de entrenamiento.

En el cine del club se proyectaron dos películas.

Por otra parte, en el cine del club se emitieron dos películas con transmisión positiva de valores para los campistas: Camino a la Gloria, sobre la discriminación racial, y Juego de Honor, centrada en la ética para lograr objetivos.

Coaching y kinesiología

El coaching ontológico Gabriel Sredzinski se explayó en una charla de 45’ sobre los valores del deporte en la sociedad y el bullying en la juventud, a la vez que el kinesiólogo Ernesto Poggiese interiorizó a los deportistas sobre la prevención de lesiones y la importancia de los estudios de biomecánica.

Es de destacar que la participación fue de 60 personas, entre jóvenes y adultos, de Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Gobernador Gregores.

Además, cada participante donó 2 kilos de alimentos no perecederos que fueron entregados al grupo de Red de Mujeres Solidarias RG.

Escuela de Básquet

Este campus, que será anual, tuvo como objetivo presentar la disciplina de básquet que durante este año iniciará sus actividades en el club abarcando desde Escuela hasta categoría Maxi.

Pablo González, Mariano Tagliotti y Claudio Aguilar junto al vicepresidente del club Ricardo Suárez.

El entrenador de la Escuela de Básquet y técnico de todas las categorías va a ser Mariano Tagliotti, ex jugador profesional de TNA y Liga Nacional y actualmente entrenador nacional ENEBA. Coordinando el equipo de trabajo estará Pablo “El Tucu” González, ex jugador de Hispano Americano, de 2007 a 2014, ascendido del Torneo Federal al TNA e integrando el equipo de trabajo, también ex celeste, Claudio “Monono” Aguilar.