Quién es el nuevo refuerzo de Hispano, Thomas Cooper

Chattanooga Choo Choo es una canción que fue interpretada por la Big Band de Glenn Miller -reconocido músico estadounidense que desapareció en 1944 en el Canal de la Mancha-. Vendió más de un millón de copias y fue el primer tema en obtener un disco de oro.

La canción hizo reconocida a Chattanooga, una ciudad del estado de Tennessee que está al sur de los Estados Unidos. Allí, hace 28 años, nació Thomas Cooper, séptimo refuerzo de Hispano Americano para la Liga Nacional de Básquet que arranca en noviembre.

“Quiero entregar mi corazón y mi alma a la ciudad porque creen en mí”.

“Según mi experiencia, el estado de Tennessee es el más racista en los Estados Unidos. Experimenté el racismo muchas veces, al igual que mis familiares y amigos. Crecí rodeado principalmente de estadounidenses negros como yo”, dijo Cooper, desde Rosario, en comunicación exclusiva con La Opinión Austral.

La infancia de Cooper no fue fácil. La situación económica era una de las problemáticas. El básquet fue una salida. Cuando hizo su primera canasta, se enamoró inmediatamente del deporte.

Sus primeros pasos fueron en la NCAA. A los 16 años le llovían las ofertas de becas por su gran rendimiento deportivo. Su carrera universitaria finalizó en Calgary, de Alberta, Canadá, donde terminó como MVP y con el campeonato bajo el brazo.

Así le llegó la primera oportunidad para conocer Alemania. Se fue hacia Paderborn Basket para jugar en la ProA, la segunda división.

“En Alemania fue mi peor momento -analizó-. Fue allí mi primera temporada y fue una experiencia de aprendizaje. Mi rendimiento personal no fue tan bueno, pero me convertí en un profesional y me motivó para triunfar después de mi camino fallido”.

Santo Domingo de España, que juega en EBA, la cuarta categoría del país, se interesó en él y partió hacia La Coruña, Galicia. Cooper describió que fue un paso fantástico y que allí recuperó la confianza que necesitaba. “Me di cuenta de lo buen jugador que podía llegar a ser”, deslizó.

A Cooper todavía no se le hace fácil hablar en español con fluidez. Pero el idioma nunca ha sido un impedimento a lo largo de su carrera. Luego de su gran paso por España, en China pusieron los ojos en él. El Team Calgary, que juega 3x3, lo contrató.

Cooper es un trotamundos: jugó en Estados Unidos, Alemania, España y China.

El flamante refuerzo indicó que China fue un lugar maravilloso para vivir.

Ahora tiene la cabeza puesta en Argentina. Arribó en noviembre de 2019 a Rosario para jugar en Rosario Basket, de la Liga Argentina, segunda división profesional del país. Fue elegido como uno de los mejores extranjeros, se ubicó segundo en anotaciones con un promedio de 20 puntos y se metió en el segundo mejor equipo del certamen.

“Mi objetivo es tratar de jugar la Liga A, si es que puedo conseguir esa oportunidad”, dijo al medio El Ciudadano en junio. La oportunidad le llegó.

Gabriel Picatto, el entrenador de Hispano Americano, lo contactó en varias oportunidades. “Cuando un club y el cuerpo técnico muestran fe en ti -confesó-, como lo hizo Hispano conmigo, es una decisión fácil de tomar. Quiero entregar mi corazón y mi alma a la ciudad porque creen en mí no sólo como jugador, sino también como persona”.

Se describió como un jugador multifuncional, que puede jugar de base, alero o escolta. “Con los años, mejoré como defensor. He asumido la responsabilidad de defender al mejor jugador del equipo contrario en la mayoría de los partidos”, concluyó.

Cooper llegaría a la ciudad en las próximas semanas. Dijo que Argentina es el país que más le gustó y que nunca había visto tanto apoyo de la hinchada. Luego de tantas noches de sueño, le llega la oportunidad que esperó durante años: jugar en el más alto nivel profesional de una liga