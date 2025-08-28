Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una docena de equipos de primera división se juega este fin de semana el Torneo del Oeste en el gimnasio “Palito Cherbukov” de El Calafate, donde participan equipos de Río Gallegos y de toda la provincia incluido un equipo chileno de Temuco.

El torneo esta dividido en tres zonas donde se jugará todos contra todos para obtener tres ganadores de zona y el cuarto equipo para el cuadrangular final se obtendrá de un mini torneo con los segundos de cada zona.

En la zona A estarán Temuco, Pico Truncado, Hispano “A” y San Miguel, en la zona B lo harán El Trébol, Argentinos del Sur, El Chalten y el Hispano “B” y en la zona C jugarán Cala Street, Los Tigres, Carboneros y el Hispano en ésta nueva edición del torneo de primera caballeros que inicia hoy a las 13.30 con el enfrentamiento entre los locales El Trébol y Argentinos del Sur.

La entrada es gratuita y general para presenciar cada evento del torneo, por lo que se cree que mucho público se acercará al lugar para observar los partidos en ésta nueva instancia, donde aparecen equipos de Río Turbio (Carboneros) y de la zona norte como Pico Truncado, mientras que también estarán presentes Hispano, Los Tigres y San Miguel de la capital provincial, mas los equipos locales.