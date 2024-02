Hispano Americano superó a Unión de Mar del Plata este lunes por la noche en el “Tito” Wilson por 79-74, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El equipo que dirige Eduardo Japez cosechó su segundo triunfo de manera consecutiva. Con esta victoria del Celeste, subió a la décima posición.

Los primeros minutos del partido fueron muy imprecisos, Gonzalo Torres de Hispano fue quien abrió el marcador con una bandeja. En lo restante del periodo se jugó con mucha intensidad, el Celeste fue el más errático de los dos y por eso mismo, Unión de Mar del Plata se llevó el primer cuarto por 13-14.

Ya en el segundo cuarto, el conjunto marplatense sacó la máxima del juego en varias ocasiones y fue superior a Hispano Americano. Carneglia y Barrionuevo fueron los jugadores más destacados, tanto en ataque como en defensa. El Celeste se fue al descanso cayendo por 27-32.

Hispano salió del entretiempo con todo, en pocos minutos logró empatar el duelo y pasó al frente en el marcador. El juvenil Andrés Martínez fue importante en este cuarto para el Celeste, debido a sus cortinas. Pero los dirigidos por Santiago Medina se despertaron y se llevaron el tercer cuarto por 42-47.

El último cuarto terminó en empate en 60, por lo que el partido se tuvo que ir a tiempo suplementario. Allí Hispano Americano fue superior y logró conseguir su segunda victoria consecutiva. El máximo anotador del partido fue Gonzalo Torres con 20 puntos.

Rápidamente el Celeste emprenderá viaje hacia Buenos Aires para medirse frente a Ameghino este viernes 1 de marzo. Luego le tocará una seguidilla de partidos en condición de visitante: el 3 vs. Provincial de Rosario, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.

Para cerrar el mes y la fase regular, el Celeste se enfrentará a Racing de Avellaneda el 16, el 28 competirá con Deportivo Viedma y el 30 se medirá contra Villa Mitre. Estos tres partidos serán en Río Gallegos.