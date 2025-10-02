Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Hispano Americano obtuvo tres victorias consecutivas en punta Arenas (Chile) en el marco del torneo que organiza la Asociación local y del que participan junto a San Miguel y a Metalúrgico de Río Grande.

El torneo se disputa en dos ruedas todos contra todos por lo que aún queda bastante por delante en ésta fase, dado que en el torneo Apertura los celestes ya se llevaron el primer lugar y apuntan a repetir en este torneo Clausura que se juega por estos días.

Los celestes le ganaron primero al Deportivo Chile por 82 a 57 para medirse luego con Inacap, a quien derrotaron por un solo doble con un tablero que marcó 83 a 81 para los de Río Gallegos, y luego en el encuentro con Cordenap, el resultado fue ajustadísimo con un tablero que marcó 74 a 73 para el Hispano Americano.

Con este panorama los celestes ascendieron notablemente en el torneo llegando a quedar en la posición de escoltas, dado que Sokol lidera con 13 unidades, seguido de Hispano con 11, y el mismo puntaje tienen Cordenap e Inacap, luego UMAG con 10 puntos, el Deportivo Español con 9, el Deportivo Chile con 7, San Miguel con 6 y Metalúrgico con 3, aunque a estos al igual que a San Miguel les faltan jugar varias fechas.

Por su parte el torneo femenino no tuvo fechas en estos días, por lo que todo sigue como estaba con Inacap primero con 8 puntos, Español con 7, Sokol con 6, Cordenap con 5, Metalúrgico con 4 y San Miguel con 3, aunque al igual que con los varones a las argentinas les falta disputar varias fechas.

Por el torneo Pre Federal

Este sábado Hispano jugará su primer partido como local en el torneo Pre Federal luego de la gira que realizó por la provincia del Chubut y donde perdió frente a tres de sus rivales.

En este caso enfrentará en el Tito Wilson de la calle Alberdi a las 21 horas a Federación Deportiva de Comodoro y el domingo en el mismo horario lo hará contra Petroquímica en sus dos primeros enfrentamientos como dueño de casa.

28 de Noviembre en el internacional escolar

El conjunto de 28 de Noviembre que juega el torneo escolar internacional en Chile, terminó tercero en la zona A por lo que deberá jugar ahora contra San Francisco de Los Vilos para ver como queda ubicado entre el quinto y el octavo conjunto del torneo, el que se disputa en Puerto Natales con amplia participación y hasta con un equipo de Ecuador tomando parte del mismo.