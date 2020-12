Francisco Filippa: “Nos llevamos muy bien dentro de la cancha”

Francisco Filippa había bajado a la Liga Argentina la temporada pasada, en busca de continuidad. El ala-pivote de 25 años atravesó todos los procesos profesionales en Bahía Basket -allí jugó varios certámenes-, pero decidió que era momento de sumar minutos en Del Progreso de General Roca.

La confianza que incorporó y el rendimiento le permitieron volver a la máxima categoría del básquet argentino. Hispano Americano se interesó en él y busca aprovechar al máximo esta oportunidad.

Mientras se subía por la tarde/noche a la Trafic para ir al último entrenamiento antes del encuentro ante Boca Juniors de este viernes a las 14 horas, Filippa dialogó con La Opinión Austral sobre el cambio de la Liga Argentina a la Liga Nacional, los partidos del Celeste y el rendimiento colectivo.

Además, describió su rol en el equipo y dijo que es un plus para el club haber cumplido al máximo el protocolo sanitario.

LOA: ¿Se notó el cambio de Liga Argentina a Liga Nacional?

Francisco Filippa: No tanto en la intensidad de juego, pero sí en la parte física. La velocidad de juego cambia mucho. Sin embargo, los esquemas no varían demasiado.

LOA: ¿Cómo viviste los primeros partidos con Hispano?

FF: Somos un equipo nuevo, pero nos llevamos muy bien dentro de la cancha. No pensé que iba a pasar tan rápido porque, al ser todos de diferentes clubes, quizá lleva un poco de tiempo conocerse en la cancha. Pero nos pudimos adaptar muy rápido.Y lo que es el club, personalmente estoy de diez. Es hiper profesional. Ya somos una familia. Al estar todo el tiempo juntos, se crean esos vínculos. Es excelente.

LOA: ¿Qué factores influyen para que el equipo se lleve bien dentro de la cancha en tan poco tiempo?

FF: Que todos tenemos un mismo objetivo. Esa es la principal virtud que tenemos. Ninguno quiere salir del libreto. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para que el equipo gane y sacrifican todo por el equipo.

LOA: ¿Cómo describirías tu juego?

FF: En lo táctico soy muy intenso. Corro la cancha. Con Moga Lado somos los dos internos verticales que tenemos que ser para que el sistema funcione. Porque nuestro sistema es intenso. Cuando jugamos a un ritmo vertiginoso, tenemos mucha ventaja.

LOA: Luego de la lesión en el tobillo, ¿ya te encontrás bien físicamente?

FF: La verdad que me recuperé muy bien del tobillo. Lo tengo perfecto y ya estoy al 100 por ciento. Desde que se suspendió la Liga Nacional estoy bien. Tengo muchas ganas de arrancar. Quieras o no, yo no tuve el arranque esperado porque jugué dos partidos totales y estoy ansioso para que arranque.

LOA: ¿Y el equipo?

FF: Estamos todos al 100 por ciento. No hay ninguno que tenga algún problema. De salud estamos bien porque fuimos uno de los equipos que nos cuidamos y cumplimos con el protocolo. Creo que esto nos dio un plus.

LOA: ¿De qué manera incide el parate? ¿Hay ansiedad por el partido de este viernes?

FF: La situación es particular. Pero creo que hay mucha ansiedad y felicidad por volver a jugar. Cuando se suspendió, nadie sabía si se iba a retomar o cómo se iba a retomar. Ahora que tenemos la certeza de poder preparar el partido, es lo mejor que nos podría haber pasado