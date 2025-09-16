Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los equipo de Hispano Americano viajaron el fin de semana a jugar a la ciudad de Punta Arenas en +35 y en +40 resultando en ambos casos vencedores en sus compromisos, por lo que han retornado con satisfacción notable.

En +35 enfrentaron a Banc a quien le ganaron por 67 a 48 para luego medirse con los universitarios de UMAG para ganarles también 74 a 64 por lo que retornaron a la Argentina con una tremenda sonrisa, mientras que en +40 también resultaron ganadores frente a Porvenir y a Vickery, dos rivales habituales en mayores.

El primer equipo debuta el viernes

Por otra parte el primer equipo que jugará el torneo Pre Federal se prepara para el debut del día viernes frente a Náutico Rada Tilly, partido que será transmitido por LU12 La Deportiva de la Patagonia, y al día siguiente los celestes se medirán con Petroquímica para finalmente jugar al tercer día con Federación Deportiva todo en suelo chubutense.

La actividad tendrá continuidad durante el mes de octubre, donde se jugarán varios partidos (7) como locales en el gimnasio Tito Wilson de la calle Alberdi y luego se disputará el “Final Four” del torneo en cancha a designar.

Los equipos participantes son los nombrados Náutico Rada Tilly, Petroquímica, Federación, Huracán de Trelew y Ferrocarril de Comodoro, por lo que el torneo presenta un panorama totalmente patagónico y sureño.