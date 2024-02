El Celeste cuenta con 12 victorias y 13 derrotas en 25 partidos jugados. Hispano tiene por delante cuatro partidos en condición de visitante frente a Ameghino, Provincial, Tomás de Rocamora y La Unión de Colón. Luego finalizará la fase regular en Río Gallegos, frente a Racing de Avellaneda, Villa Mitre y Deportivo Viedma.

Los “Gonzalos” Torres y Romero son los máximos anotadores celestes en el campeonato con 304 y 279 puntos anotados respectivamente.

El Play-In propiamente dicho se disputará entre los clasificados del 11º al 14º puesto de cada conferencia. Será a un único partido en cancha del mejor ubicado. Lo harán de la siguiente manera: 11º vs. 12º y 13º vs. 14º.

El ganador del cruce entre el 11º vs. el 12º ingresará directamente a la Reclasificación. Mientras que el perdedor deberá jugar ante el ganador del cruce entre el 13º vs. el 14º para definir la última plaza para la Reclasificación.

Una vez definidos los equipos surgidos del Play-In, comenzará la etapa de Reclasificación. La misma será al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final. Y será de la siguiente manera: 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º.

Una vez finalizada la etapa, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y cruzarán contra los cuatro mejores de cada conferencia que ya se encontraban clasificados esperando rival. Los cuartos de final serán al mejor de cinco juegos. Así quedarán armadas las llaves desde los cuartos de final en adelante. 1º vs. 8º, 4º vs. 5º, 3º vs. 6º y 2º vs. 7º.