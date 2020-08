Hispano apura con el armado del plantel y sueña con Kelsey Barlow

El desafío de continuar con el protagonismo en lo más destacado del básquet nacional es una de las grandes preocupaciones que mantiene a la subcomisión del club Hispano Americano.

Decididos a no dejar el lugar vacante, desde el inicio de la pandemia y toda la incertidumbre generada, trabajan prácticamente contrarreloj.

El dilema si se jugaba o no, la espera de jugadores y cuerpo técnico para ver qué pasaba mantenía a todos atentos a lo que comunicaran oficialmente las autoridades de la Asociación de Clubes que mantenían reuniones con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Los refuerzos para la nueva temporada

Despedidas y bienvenidas

Uno a uno los jugadores volvieron a sus hogares. También se fue el técnico Javier Bianchelli. Todo quedó en cero, hasta las arcas.

Había que buscar nuevos apoyos y mantener los más importantes. Un momento crítico en lo económico.

Mensajes, comunicaciones y todo empezó a dar resultados. Primero llegó el técnico, Gabriel Picatto, luego el ayudante Lautaro Hernández, hijo de la “Oveja” Hernández.

Días más tarde, llegaría la confirmación de los dos primeros jugadores: los ex Boca Juniors, Bruno Sansimoni y Lucas Gargallo.

El rumor de la vuelta de Carlos Buemo sonó fuerte y La Opinión Austral lo adelantó. Ayer la dirigencia lo anunció oficialmente, transformándose en la tercera incorporación. También, a Federico Corbaz como ayudante.

“Como en casa”

El alero santafesino, habló con LOA, tras confirmarse su llegada al Celeste. “Me pongo muy contento por compartir una temporada más, junto con a Hispano. Agradecido con la oportunidad, con todo lo que hizo el club por mi hasta ahora”, reconoció el esfuerzo del club “para hacer posible que hispano represente a la ciudad y la provincia en la Liga una vez más”.

La subcomisión aseguró que el regreso de Barlow está en un 99% asegurado.

Comentó que el técnico ya se puso en contacto con él: “Son mutuas las ganas de ya empezar a trabajar de cara a la nueva temporada que se aproxima”.

Sobre Hispano aseguró: “No hay nada que me disguste. Me hacen sentir como en casa y eso lo vale todo. Siento el apoyo y la calidez y la verdad eso no tiene precio. Me siento parte de esto y eso me hace ser feliz en lo que mas me gusta hacer que es jugar”.

“Un ejemplo”

Quien también habló, fue Federico Corbaz. “Estoy muy contento de poder volver a trabajar en el club. Agradezco la confianza de los dirigentes y la oportunidad de acompañar a Gabriel”, dijo.

“Me alegra volver a trabajar en el club, sé que se maneja con mucha coherencia, y con buenas personas. Está muy bien organizado y son ejemplo no solo para la provincia sino, para muchos otros clubes”.

Respecto a si planificaron con el técnico, el momento más conveniente para reunir al plantel ante el anuncio de la Asociación de Clubes de iniciar la Liga en noviembre, comentó: “Aún no hemos hablado con respecto a eso, ya que el club recibirá la fecha estimativa en los próximos días. A partir de ahí seguramente se delineará el retorno a Gallegos y posteriormente los entrenamientos con el protocolo adecuado”.

Se ilusionan con la vuelta de Barlow

¿Vuelve?

Un jugador que el Celeste quiere volver a tener en sus filas es Kelsey Barlow, figura de la última temporada. El norteamericano firmó a fines de julio con Soles de Mexica y, la intención es incorporarlo cuando finalice de jugar allí, cerca de diciembre. “Está muy avanzado”, dijeron desde la subcomisión.

A Barlow -que ya ha manifestado varias veces su amor por Hispano- ganas no le faltan, y el sur lo espera con brazos abiertos