Dos equipos de maxi básquetbol del club Hispano Americano juegan en el torneo de la Asociación de Punta Arenas en dos especialidades divididas por edades, lo que viene haciendo desde hace ya tiempo junto al Club San Miguel que también participa.

Este fin de semana le tocó a Hispano estar presente en las divisiones 35 a 39 y en la 40 a 49 por lo que esperan obtener buenos resultados como los que consiguen las formaciones mas jóvenes del club en esos torneos, midiéndose con clubes como Porvenir, Británico, Banc y otros que juegan habitualmente el torneo chileno.

También y como es de suponer se enfrentan con el clásico rival que es el galleguense San Miguel que también disputa esos torneos, por lo que la rivalidad continua e suelo extranjero, por lo que ambas instituciones despliegan sus equipos mayores con asiduidad.