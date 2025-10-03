Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche y a partir de las 20.45 el primer equipo de Hispano Americano recibe a su homónimo de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia en su primer encuentro como local en el marco del torneo Pre Federal, dando continuidad a la gira iniciada hace dos semanas que los llevó a jugar a la provincia del Chubut.

En ésta ocasión los de Federación serán los primeros rivales en el mítico Tito Wilson, la caldera celeste de la calle Alberdi, donde los celestes son dueños de casa y donde se hacen mas grandes con una hinchada poderosa que alienta ruidosamente todo el partido.

Hispano no pudo vencer en su gira al caer ante Náutico de Rada Tilly, Petroquímica y Federación, por lo que buscará esta noche hacerse de la primera victoria a los fines de cambiar sustancialmente su posición en la tabla, por lo que el encuentro de hoy y el de mañana con Petroquímica en la misma condición, es un compromiso mas que singular para las intenciones celestes.

Los reparativos de toda la semana han sido exhaustivos por lo que estiman estar en condiciones habiendo estudiado las posibilidades y a los rivales donde incluso juega un ex galleguense criado en el club San Miguel como Catriel Aredes y otro santacruceño de 28 de noviembre como Maclen, por lo que los celestes intentarán poner todas sus cartas arriba de la mesa a partido de hoy.

Los encuentros serán transmitidos por LU12 La Deportiva de la Patagonia, dado el carácter de importancia que revisten en el marco del básquetbol local y regional, y se espera una gran concurrencia en las instalaciones de la calle Alberdi desde muy temprano en el gimnasio celeste.