El primer equipo de Hispano Americano cayó ante Sokol Croata en la ciudad de Punta Arenas en la primera presentación del torneo Clausura Aguas Magallanes que tiene lugar en la capital magallánica, por 80 a 70 por lo que a ésta altura y luego de vencer en el torneo Apertura, están dos a dos en resultados.

Durante el Apertura Hispano ganó el primer encuentro por 85/60 para perder en el segundo 80/86 y luego encontrarse finalmente en semis donde volvió a ganar Hispano por 87/83, pero los chilenos del Sokol se tomarían la revancha al vencer ahora por 80/70 lo que deja el enfrentamiento 2 a 2.

El sábado los argentinos tuvieron mayor suerte, ganándole con eficiencia al Deportivo Español por 99 a 57 y también a los universitarios de la UMAG por 73/63 en dos buenos resultados, por lo que mantienen todas las esperanzas en lo que resta del torneo.

El torneo lo encabeza Sokol con 12 puntos (6 partidos jugados), seguido de Cordenap con 8 puntos, Inacap y UMAG con 7 y aparece Hispano con 5 unidades pero con solo tres partidos jugados, luego Español también con 5, Chile con 4 Metalúrgico de Río Grande con 3 y tres partidos jugados y finalmente San Miguel que todavía no jugó en el torneo.

En el femenino encabeza la tabla por ahora Inacap con 8, lo sigue Sokol con 5, Cordenap y Metalúrgico con 4 y Español con 3 puntos mientras que San Miguel todavía no jugó ningún encuentro.