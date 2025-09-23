Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy se pone en marcha una nueva Liga Nacional con el enfrentamiento entre el actual campeón Boca Junior y el recién ascendido Racing de Chivilcoy como sucede cada año, el campeón recibe al ascendido en su casa, por lo que el encuentro se jugará en la “Bombonerita” , y allí los dueños de casa tendrán a un ex Hispano como Bruno Sansimoni mientras que en el otro equipo, jugará otro ex Hispano como José “La Foca” Peralta.

Esta situación se repite muy a menudo en el básquetbol nacional y muchos se preguntan donde estará fulano o donde jugará mengano, y nos tomamos un tiempo para averiguarlo, principalmente los que juegan en el país y en que equipos tienen continuidad los ex hispanistas, que alguna vez tuvieron la responsabilidad de defender el color celeste.

Para este año y con el torneo que se inicia hoy en Liga Nacional, Fernando Podestá lucirá la camiseta de Argentino de Junín y Eduardo Vasirani la de Ferrocarril Oeste, mientras que uno de los mas queridos por la hinchada celeste en su momento estará luciendo los colores de Independiente de Oliva y es Patricio “Pato” Tabares.

Finalmente un fenomenal valor como Agustín “Pipi” Barreiro el hombre de Cañuelas, jugará este año para Oberá, Lucas Machuca lo hará para San Lorenzo y el inefable e interminable Daniel Hure, estará en las huestes de Unión.

Siguiendo con la Liga Argentina, Tomás Allende celeste durante la pandemia en aquel recordado equipo que jugó la burbuja en Buenos Aires, jugará este año para Comunicaciones y un recordado también como Sebastián Mignani lucirá para Huracán de Las Heras, mientras que Nicolás Kalalo que vino media temporada para cubrir la ausencia por lesión de Gastón Morales, jugará este año para Independiente BBC y Marcos Saglietti quien fuera capitán celeste, estará en el equipo de San Isidro de San Francisco ultra cordobés.

Romulo Gusmao Costa jugará este año para San Martín de Resistencia y Jeremías Cardona lo hará para Centenario de Venado Tuerto al igual que otro ex celeste como Matías Aristu, y el gran base bahiense ex Hispano Nicolás “Nico” Paletta, jugará para el Deportivo Viedma atraído por la Patagonia sin dudas, mientras que Lucas Monhen estará vistiendo la camiseta de Pergamino Basquet.

Quizás el mas querido de la hinchada celeste actual habitante de la ciudad el ex bahiense Gonzalo Torres jugará para Provincial de Rosario, equipo que tiene a un ex asistente celeste como técnico y hablamos de Esteban Gatti, y Federido De Miguel estará en Quilmes de mar del Plata donde en técnico es Javier Bianchelli otro entrenador ex Hispano, y cerrando este lote, Matías Bernardini jugara para Unión de Mar del Plata.

Hasta aquí los ex jugadores de Hispano que estarán en Liga Nacional y Liga Argentina, por lo menos en este inicio de torneo que tiene esta noche a los boquences jugando con los de Chivilcoy por los primeros puntos del torneo.