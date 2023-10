Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada 2023/24 de la Liga Argentina de Básquet ya comenzó. Para el equipo de Hispano Americano de Río Gallegos que representa a Santa Cruz, el del sábado por la mañana fue el último entrenamiento de cara a la gira deportiva.

Con ánimo aplomado y conceptos claros, el DT dio a conocer la nómina de los que viajan este domingo a las 16:00. Si bien el tiempo de trabajo conjunto en la pretemporada fue medido, tampoco tuvo la oportunidad de jugar amistosos que le permitan ver al cuerpo técnico, cómo interactúan o se asocian los jugadores en situación de partido.

La forma de juego es todo un misterio para los interesados en conocer “¿qué prepara Chiche?”. Si bien tiene un estilo particular, aún no se sabe qué tan afiladas están sus armas.

Un punto fundamental es el grupo humano que en estos pocos días logró conocerse y ensayar sistemas de juego que le permitan resolver situaciones de acuerdo a los rivales de turno. El lunes juegan con Atlético Pilar que ya comenzó a sumar puntos. El miércoles el cruce será ante Lanús, el viernes con Racing de Avellaneda y el domingo con Gimnasia de la Plata.

Listado

Con los números de camisetas asignados desde la jornada de la presentación y, para que los aficionados vayan conociendo a los representantes del sur: 1 – Sean Lloyd Jr. juega en posición de escolta y mide 1,96 mts. La casaca N° 4 es de Matías Aristu, alero de 1,93 mts. La N° 6 de Jeremías Cardona, el escolta de 1,88 mts. el capitán, Esteban Cantarutti llevará la N° 7, Gonzalo Romero, alero de 1,94 mts va con la N° 11, con la 13 jugará Andrés Martínez.

Gonzalo Torres vuelve a vestir la N° 14, el pivot de 2,02 mts. fue uno de los más aplaudidos el día de la presentación es que para él “volver a entrenar con el Hispano me generó tanta satisfacción como me imaginaba. Ese sentimiento de familiaridad con lo que es el Tito Wilson, el club, los vestuarios, la gente que trabaja ahí. La verdad que es ese sentimiento de volver a estar en casa y lo disfruté tanto como me había imaginado”.

Con la casaca N° 20 jugará Estéfano Zarco, el base de 1,81 mts. con la 21 Lucas Mohnen, el ala pivot de 2,00 mts y con la 23 Jordan Bell, el pivot de 2,03 mts. El cuerpo técnico lo completan: Gerónimo Díaz Vélez, Sergio Pacheco, Rodolfo Girardi, Damián Gallegos y Emilio Rivera.

Temporada

La Conferencia Norte tendrá 16 elencos, mientras que la Conferencia Sur contará con 17. El formato de competencia será de todos contra todos, por lo que cada equipo de la Norte disputará 30 partidos y los elencos de la Sur jugarán 32 encuentros.

En cuanto a los nuevos miembros de la segunda categoría, Atenas de Córdoba llega desde La Liga Nacional, en reemplazo de Zárate Basket, el último campeón. Provincial de Rosario y Unión de Mar del Plata se adjudicaron los ascensos desde La Liga Federal y se suman en lugar de Parque Sur de Concepción del Uruguay y Tucumán Básquet, los dos descendidos. Además, se incorporan Amancay de La Rioja, Sportivo Suardi y Racing Club de Avellaneda.

Está pautado se dispute una primera vuelta de nueve semanas hasta el 15 de diciembre donde se espera que cada equipo juegue la mitad de sus partidos de fase regular. El receso de verano será del 23 de diciembre al 5 de enero, retomando el 6 de enero con otras nueve semanas donde los equipos disputarán la segunda mitad de sus juegos de fase regular.

El primer rival

Pilar debutó venciendo a Lanús, partido emocionante que requirió un tiempo suplementario, con un marcador de 70 a 69. El máximo anotador del partido fue Joaquín Ríos, del Granate, con 20 puntos, mientras que en el equipo del Rancho, Santiago Ibarra se destacó con 16 puntos. El lunes, jugarán nuevamente en casa contra Hispano Americano, mientras que Lanús también se enfrentará a Hispano, el miércoles 25.

ANDRÉS MARTÍNEZ: EL JUVENIL QUE ELIGIÓ JAPEZ PARA LA PRIMERA GIRA

El plantel que dirige Eduardo Japez cuenta con cuatro jugadores juveniles que pertenecen al semillero de la institución. Para esta primera gira deportiva, decidió convocar a uno de ellos, se trata de Andrés Martínez, un joven de 19 años que se desempeña como pivot y mide 2,03 mts.

Emoción

En contacto con La Opinión Austral, Andrés no escondió el tono de orgullo y emoción que le provoca esta oportunidad en su carrera deportiva. Además, habló de cómo se siente con el grupo, de la dirección técnica y de la gran expectativa que le causa tener la oportunidad de acompañar a los titulares comandados por Esteban Cantarutti.

“Este último entrenamiento fue más que nada pensando en nuestro primer rival, en Pilar. La verdad es que me siento muy cómodo con el equipo, se nota la calidad de los jugadores y de ‘Chiche’ más que nada como entrenador”.

Sobre lo que siente aseguró “ansioso por empezar esta gira de visitante y soy el único juvenil del semillero celeste convocado para esta gira pero en el plantel hay más”.

Con el equipo “tengo ganas de aprender de todos y queda esperar a ver si consigo algunos minutos en cancha”.