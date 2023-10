Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lucas Mohnen es un joven jugador que esta temporada se sumó al plantel de Hispano Americano. Tiene 22 años y pasó por clubes tales como Social Alejandro Korn, Temperley, Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro.

En el básquet tuvo la oportunidad de jugar una Liga Argentina con Temperley. Con Hispano Americano será su segundo torneo de estas características. Eduardo “Chiche” Japez entrenador del Celeste lo llamó y le dijo “Sos el perfil que estamos buscando.“

Hispano Americano debutará este lunes 23 de octubre frente a Atlético Pilar de visita, el duelo tiene horario a las 20:00 y se será el debut Celeste en la Liga Argentina de Básquet 2023/24. Mientras los locales, este viernes jugarán frente a Lanús en su debut.

Lucas Mohnen estuvo en los estudios de LU12 AM680 hablando con Carlos Zapico, histórico periodista del Grupo La Opinión Austral. El ex San Lorenzo se refirió al clima de nuestra ciudad, al plantel, los americanos, la juventud del plantel y más.

“Arranqué en un club de barrio, y de la nada me llegó Temperley, fue todo muy rápido. En este momento de mi vida quiero ser alguien en el básquet. Eduardo Japez me llamó, fue algo muy lindo, en los entrenamientos es algo increíble como explica las cosas. En la presentación me di cuenta que el amor de la hinchada va para Gonzalo Torres, y él en lo personal siempre nos dice que tenemos que hacer grande a Hispano”, agregó.

Lucas Mohnen hablando junto a Carlos Zapico en los estudios de LU12 AM680. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“No dude un minuto en aceptar la oferta de Hispano, lo tomo como una oportunidad muy grande por lo que me contaron desde Buenos Aires. El club se está comportando de muy buena manera conmigo y eso es un mimo al alma. Los dos americanos son muy buenos como profesionales y como personas, en general este grupo es muy unido. Lo fundamental es estar bien dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.

“Tenemos un grupo muy completo, gente con talento, jóvenes y experimentados, estamos para que Hispano Americano vuelva a la máxima categoría del básquet argentino. No tuvimos amistosos, la única ventaja que tenemos contra Atlético Pilar, es que ellos no saben cómo jugamos“, dijo.

“No me gusta para nada el frío, me estoy acostumbrado a vivir con viento. Pese al clima, Río Gallegos es una ciudad segura y las personas que hay dentro de ellas son muy solidarias. Tengo muy buena relación con mi familia, ellos me irán a ver a los partidos que tenemos en Buenos Aires”, cerró Lucas.