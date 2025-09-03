Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nazareno Maclen, el joven oriundo de Río Turbio fue contratado para disputar el torneo Pre Federal con el equipo chubutense de básquet Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, donde aspira a sumar minutos en la primera división del conjunto patagónico. Sueña con llegar al profesionalismo mientras busca compatibilizar su carrera deportiva con la finalización de sus estudios secundarios.

En diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos: “Me llamaron la semana pasada para que venga a entrenar y buscar un lugar en el Pre-Federal. Desde el año pasado ya me habían querido traer, pero no se había dado. Ahora se comunicaron con mi anterior club, San Miguel, y se concretó el contrato”, relató el jugador.

Maclen inició su camino en la Escuela Municipal de Básquet de Río Turbio a los 4 años, donde entrenaba su padrino y sus primos. “Toda mi familia está vinculada al básquet. Desde chico lo llevo conmigo”, contó. Con 14 años se sumó a San Miguel, equipo con el que tuvo la primera experiencia fuera de su ciudad natal.

Su posición natural es la de base, aunque también se desempeña como escolta. Se define como un jugador ofensivo, con gusto por atacar el aro, y reconoce en Facundo Campazzo a su mayor referente dentro del básquet argentino.

Actualmente, se aloja en el hotel deportivo de Comodoro Rivadavia, donde recibe alojamiento, comidas y un viático. Al mismo tiempo, evalúa cómo continuar sus estudios secundarios: “Estoy viendo si puedo terminar estos meses de manera virtual en Santa Cruz y, si no, me cambiaré a un colegio de Comodoro”.

El debut oficial en el Pre-Federal de básquet será el 19 de septiembre ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, una oportunidad clave para afianzarse en el plantel. Además, el deportista confirmó que continuará representando a Santa Cruz en competencias como los Juegos de la Araucanía, programados para diciembre.

A la distancia, reconoce el apoyo de sus seres queridos: “Estoy agradecido con mi mamá por el esfuerzo de siempre que me llevaba a todos lados, con mi familia que me acompaña y con Ami Barbosa, que me ayudó a llegar acá”.

Con proyección y talento, el joven de la cuenca carbonífera suma pasos firmes en un camino que apenas comienza, pero que ya lo posiciona como una promesa del básquet santacruceño en el ámbito nacional.

Leé más notas de La Opinión Austral