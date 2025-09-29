Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo femenino del club San Miguel que juega en la liga municipal de 28 de Noviembre obtuvo excelentes resultados el fin de semana, por lo que clasificó am la siguiente etapa del torneo, habiendo perdido un solo encuentro con Puerto Natales pero ganando los siguientes, por lo que pasó a la etapa de semifinales.

Durante el fin de semana las chicas del santo le ganaron a 28 de Noviembre por 59 a 33 en un excelente partido, y a continuación perderían frente a las natalinas por 50 a 46, por lo que salieron a buscar otras alternativas frente a la Escuela Municipal del lugar.

En este encuentro lograron vencer ampliamente ganando 60 a 18 en un resultado mas que satisfactorio para sus intenciones, por lo que ahora se preparan porque el siguiente paso será la semifinal, la que deberán jugar con Río Turbio.

Hispano ganó en Punta Arenas

Dando continuidad a su participación en el torneo “Aguas Magallanes” de Punta Arenas, el primer equipo del Hispano Americano logró vencer en sus tres compromisos de fin de semana, ganándole al Deportivo Chile, a Cordenap y a Inacap por lo que ha sumado notablemente en el torneo, y a la espera de los resultados del resto de los equipos participantes, seguramente que en las próximas horas estará ya formalizada la tabla de posiciones.