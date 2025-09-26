Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un equipo femenino del Club San Miguel viaja a la localidad de 28 de Noviembre a los fines de tomar parte en el torneo de la Liga Municipal junto a equipos chilenos y de la zona, tal como lo hicieran hace un mes atrás.

En esa oportunidad las chicas del santo lograron vencer en los tres encuentros que disputaron por lo que están bien posicionadas en la tabla de resultados, por lo que tienen todo el entusiasmo para lograr otros buenos puntos.

El día sábado jugarán contra 28 de Noviembre B y contra el equipo de Puerto Natales, mientras que el día domingo lo harán contra la Escuela Municipal de 28 de noviembre, a la espera de obtener mejor puntaje.

Por otra parte dos equipos de varones jugarán en la ciudad de Punta Arenas el torneo Promesas sub 17 tal como estaba previsto, mientras que dos equipos femeninos de U12 y premini, viajan a Puerto San Julián para tomar parte de una invitación de los clubes del lugar.

Hispano se prepara

Mientras tanto los celestes de Hispano Americano se preparan para el duelo que tendrán contra los comodorenses el próximo 4 de octubre por el torneo Pre Federal, compromiso mas que importante para tetar de revertir los magros resultados obtenidos en la gira de la pasada semana.

A tales fines entrena concienzudamente en su casa de la calle Alberdi, donde jugarán como locales frente a los rivales de Petroquímica y de Federación.