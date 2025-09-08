Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel U15 del Club San Miguel logró vencer al Sokol Croata y con ello adjudicarse el torneo Promesas que se jugó en la ciudad de Punta Arenas durante el fin de semana, mientras que las chicas del club no pudieron vencer a las chilenas y terminaron en tercera posición.

Los varones habían ganado a Cordenap el sábado con un buen resultado de 56/19 y apuntaron todo contra el Sokol para quedarse con el primer lugar del torneo, mientras que las chicas que habían perdido con Inacap 50 a 44 no pudieron revertir contra el Sokol y quedaron en el tercer lugar.

El club seguirá jugando en la capital magallánica porque este fin de semana que viene, el equipo masculino de mayores deberá cumplir con sus compromisos enfrentando el sábado al Deportivo Chile y a última hora del día a Inacap, y el domingo deberá hacerlo contra UMAG , mientras que las damas mayores enfrentarán a Español el sábado y a Cordenap el domingo.

Este compromiso es por el torneo oficial “Aguas Magallanes” de la Asociación de básquetbol donde también juega Hispano Americano que es el último ganador del torneo Apertura en la capital magallánica, por lo que reviste singular importancia para San Miguel, en la búsqueda de buenos resultados.