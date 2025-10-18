Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una delegación del club San Miguel de Río Gallegos viajó a la ciudad de Punta Arenas a los fines de cumplir con los compromisos asumidos en el marco del torneo “Aguas Magallanes” que organiza la asociación local y donde juegan equipos argentinos junto a los locales chilenos.

para este fin de semana, el equipo femenino de San Miguel jugará contra el Deportivo Sokol y contra Inacap, mientras que el plantel masculino tiene serios compromisos al enfrentar al Deportivo Sokol, a Cordenap y al Deportivo Español, tres serios rivales en la marcha del torneo.

Torneo 3×3 de los juegos galleguenses

Culminaron también los torneos de básquetbol 3×3 de los Juegos Riogalleguenses, donde en sub14 femenino resultó ganador San Miguel negro, seguido de Hispano celeste, San Miguel Bordó e Hispano blanco, en masculino el ganador fue San Miguel negro, seguido de San Miguel bordó Rocha blanco y San Miguel blanco, en sub16 femenino ganó San Miguel bordó seguido de Hispano celeste, hispano blanco y Rocha y finalmente en sub16 masculino el ganador fue San Miguel bordó seguido de San Miguel negro, Rocha negro y Rocha Gris.