Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con resultado dispar los equipos del club San Miguel viajaron a la ciudad de Punta Arenas a los fines de cumplir con los compromisos del torneo “Aguas Magallanes” que organiza la Asociación local en primera división femenina y masculina donde lograron variada suerte.

En femenino las chicas de Río Gallegos ganaron el primer encuentro contra el Deportivo Sokol por 57 a 53 en ajustado resultado, pero al día siguiente perderían contra Inacap por 79 a 45, por lo que volvieron con una ganado y uno perdido.

Los varones por su parte jugaron primero contra Sokol donde perdieron por 86 a 68, pero dando continuidad a su presentación le ganaron a Deportivo Español por 77 a 51 y en el esfuerzo final, perdieron con Cordenap por 65 a 62 otros resultado ajustado.

Por la Libar

En Río Gallegos y en fecha de Libar (la liga local), en Super Maxi San Miguel rayados le ganó a Independiente por 66 a 37 y San Miguel Vientos a Unión por 88 a 60, y por su parte en femenino pero en primera, las chicas de San Miguel lograron derrotar a las de UPP Lobas por 60 a 44.

Hispano no juega como local

Hispano Americano no jugará como local frente a Ferrocarril en el Tito Wilson debido a la fecha cercana a las elecciones del próximo domingo, motivo por el cual los dos encuentros que deberán disputar por el Pre Federal, se jugarán en Trelew los días 1 y 2 de noviembre.

Con este panorama se complican las posibilidades de victoria, dado que Hispano no ha podido logar ganar como visitante pero sí lo ha hecho como local, donde se mantiene invicto en su cancha y con su gente.