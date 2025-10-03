Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Deportivo Hispano Americano de Río Gallegos, dirigido por Facundo Zalazar y con sede en el gimnasio Tito Wilson, participa activamente en el Torneo Pre Federal de Básquet 2025, competencia clasificatoria para la Liga Federal, la tercera categoría del básquet argentino. Este fin de semana, se disputarán dos nuevos partidos en casa.

Agenda deportiva

Sábado 4 de octubre. Hispano Americano vs Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia – 20:45 hs

Domingo 5 de octubre. Hispano Americano vs Petroquímica de Comodoro Rivadavia – 20:45 hs

Seguí los partidos del Hispano Americano

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1. Con relatos de Carlos Zapico y comentarios “Beto” Aravena.

El Torneo Pre Federal: una plataforma para ascender a la Liga Federal

El Torneo Pre Federal de Básquetbol es una competencia regional organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Sirve como clasificatoria para la Liga Federal, la tercera categoría del básquet argentino, y permite que equipos de distintas provincias compitan por un lugar en el nivel nacional. Esta competencia es clave para el desarrollo del básquet regional y actúa como cantera de talentos para categorías superiores.

Estructura y formato de juego

El Pre Federal 2025 se desarrolla en tres fases:

Fase Regular Regional: Los equipos se agrupan en zonas y subzonas para disputar un formato de todos contra todos, ida y vuelta.

Los equipos se agrupan en zonas y subzonas para disputar un formato de todos contra todos, ida y vuelta. Fase de Playoffs: Los mejores equipos avanzan a los playoffs, disputados al mejor de tres partidos, donde el equipo mejor posicionado tiene ventaja de localía.

Los mejores equipos avanzan a los playoffs, disputados al mejor de tres partidos, donde el equipo mejor posicionado tiene ventaja de localía. Fase Final: Los campeones de cada zona se enfrentan para definir al campeón del torneo y los ascensos a la Liga Federal.

Reglas básicas: se aplica el reglamento oficial de la CABB, los partidos se registran con actas digitales a través del sistema SiReDi y los planteles deben contar con jugadores habilitados según la normativa vigente.

¿Cómo son las clasificaciones?: Ascensos, descensos y participación de clubes

Los equipos que se consagran campeones en sus zonas obtienen el ascenso directo a la Liga Federal. Aquellos en la zona Ascenso luchan por evitar el descenso a ligas provinciales o regionales. El torneo está abierto a clubes de todo el país, fomentando la representación regional y el crecimiento del básquet en localidades de menor tamaño.

Clubes destacados y posiciones

Entre los equipos más destacados se encuentran:

Regatas de San Nicolás : sólido historial en el básquet argentino.

: sólido historial en el básquet argentino. Central Entrerriano de Gualeguaychú : reciente campeón de la Liga Federal 2025.

: reciente campeón de la Liga Federal 2025. Santa Paula de Gálvez : finalista en la última edición de la Liga Federal.

: finalista en la última edición de la Liga Federal. Club Tokio de Posadas : fuerte desempeño en sus primeros partidos.

: fuerte desempeño en sus primeros partidos. Cultural Argentino de General Alvear: líder de su zona en las primeras fechas.

Actualmente, Regatas de San Nicolás lidera su zona con récord invicto, seguido por Unión Progresista y Cultural Argentino de General Alvear. Las posiciones están sujetas a cambios a medida que se jueguen más partidos.

Próximos partidos de Hispano Americano

El club de Río Gallegos tiene aún varios encuentros pendientes, destacándose que esta noche disputará su próximo partido:

Viernes 19/09: Hispano Americano 82 (Río Gallegos) vs 87 Club Náutico (Rada Tilly)

Sábado 20:45 hs: Hispano Americano 86 (Río Gallegos) vs 87 Petroquímica (Comodoro Rivadavia)

Domingo 15:45 hs: Federación Deportiva 90 (Comodoro Rivadavia) vs 77 Hispano Americano (Río Gallegos)

04/10: Hispano Americano (Río Gallegos) vs Federación Deportiva (Comodoro Rivadavia)

05/10: Hispano Americano(Río Gallegos) vs Petroquímica (Comodoro Rivadavia)

11/10: Ferrocarril Patagónica (Comodoro Rivadavia) vs Hispano Americano (Río Gallegos)

12/10: Huracán (Trelew) vs Hispano Americano (Río Gallegos

18/10: Hispano Americano (Río Gallegos) vs Club Náutico (Rada Tilly)

25/10: Hispano Americano (Río Gallegos) vs Federación Deportiva (Comodoro Rivadavia)

26/10: Hispano Americano (Río Gallegos) vs. Huracán (Trelew)