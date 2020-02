El arte de la improvisación tuvo su competencia en el barrio de Río Gallegos. Organizado por la Junta Vecinal, el evento contó con gran participación de jóvenes y familias completas que se acercaron a compartir. El rapero más aplaudido fue Luciano, quien desde su silla de ruedas sorprendió a todos.

En diálogo con La Opinión Austral, el presidente de la Junta Vecinal del 240 Viviendas, Julio César Aravena, el DJ del evento Bruno Viola, y el rapero Luciano Andrade, contaron cómo fue la jornada y destacaron la importancia de estos espacios destinados a la cultura joven.

Conocido por los vecinos como “Jarky”, Julio César Aravena estuvo a cargo de la organización y convocatoria de la Batalla de Freestyle que se desarrolló el fin de semana y que, si bien fue una actividad destinada a la juventud, abarcó todas las edades y muchas familias compartieron el género de moda.

“Cuando uno trabaja el tema de la contención e inclusión con los pibes hay que hacerlo desde su cultura o desde sus costumbres, y no tratar de llevarlos para donde uno cree que está bien, por eso los hacemos participar, les mostramos que son importantes, les brindamos un espacio para que puedan expresarse”, contó a LOA el presidente barrial.

Contento y conforme con los resultados del evento, Julio describió: “Estuvo muy bueno, tuvimos mucho acompañamiento de la juventud, además pusimos catillos inflables para los más ‘peques’ y se acercaron muchas familias, se generó un muy lindo ambiente, mate con los vecinos, los niños jugando y brindando contención a los jóvenes”.

Además, Jarky contó que muchos vecinos “más mayores, se acercaron a filmar, les llamó mucho la atención lo que hacían los pibes, y se arrimaron a ver de qué se trataba”, y entre risas afirmó: “Estuvimos hasta pasadas las 23 horas, por suerte el barrio acompañó, se acercaron y se portaron muy bien, cada vez que organizamos algo se generan espacios muy lindos”.

El Free Style fue todo un éxito en el 240.

La competencia, con inscripción gratuita, contó con la participación de 16 jóvenes y 5 solistas, los ganadores fueron Eze en primer lugar, Lucho en segundo y Zeta en tercero, “son sus apodos artísticos” contó el referente barrial, “también entregamos premios a los grafiteros Agustín y Sandro”.

Julio destacó el momento especial que se vivió gracias a Luciano: “Es un chico del barrio que tiene problemas de movilidad y anda en silla de ruedas, quiso cantar y se generó un gran espacio, con mucho respeto, todos los muchachos lo rodearon en silencio y compartió tres canciones, muy aplaudido”.

Por último, adelantó que ya están trabajando para la celebración del carnaval, “vamos a tener bandas en vivo, kermese e inflables para los más chicos y competencias con agua y guerras de bombitas, además habrá murgas, lo queremos hacer el fin de semana previo al festejo, sábado o domingo”.

Por su parte, el joven Bruno Viola estuvo a cargo de la musicalización del concurso. Esta fue su primera vez en el género hip hop, aunque es DJ desde los 16 años, pero en el estilo de la música electrónica.

“Pasé música y me ocupé de los instrumentales, se le dice beats, son las pistas en las que se desenvolvieron los chicos durante las batallas” explicó a LOA.

Bruno destacó la importancia de que se lleven adelante estos espacios: “Antes no había actividades como estas, por suerte ahora empezaron a darle más lugar” afirmó el joven DJ, “me pareció buenísimo, siempre asisto a este tipo de eventos, que me inviten en esta oportunidad y ser parte fue genial”.

Además, subrayó el gran nivel que tiene Río Gallegos de grafiti, free style y baile “es muy bueno y los pibes muy respetuosos”, y anticipó que para fines de febrero ya están trabajando en un nuevo campeonato.

El más aplaudido

Luciano Exequiel Andrade tiene 17 años y fue la revelación del evento cuando cantó sus canciones, porque además de animarse a compartir su material y de mostrar su talento, logró transmitir emoción a todos los presentes.

Compone principalmente rap con una temática variada, “depende de cómo me siento, me inspiro en el momento, se me vienen cosas a la cabeza y las escribo”, relató a LOA el adolescente que escribió su primera canción hace un año y ya tiene más de 10.

Entre sus creaciones, Luciano destacó una en la que cuenta que él está en silla de ruedas, “hay muchas personas que se sienten mal y les baja el ánimo su discapacidad, yo escribo sobre no bajar los brazos y salir adelante”.

El joven tiene mielomeningocele, una malformación congénita en la columna que le impide caminar, pero sólo afecta su motricidad, es un gran escritor que está cursando 3° año del Secundario y cuando termine tiene pensado estudiar Profesorado de Lengua “para enseñarle a los chicos a escribir” y, seguramente, a expresarse a través de las letras como él”.