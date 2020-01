Esta noche se celebra la 62° entrega de los Premios Grammy 2020, en el Staples Center de Los Ángeles. Conoce quienes son los nominados por la industria musical.

La ceremonia comenzará a las 22 horas, en Argentina, con la conducción de Alicia Keys, quien ganó en 15 grammys. Siendo la anfitriona por segundo año consecutivo.

Además, en esta edición habrá 84 categorías de las cuales destaca Lizzo con ocho nominaciones. Mientras que con seis se encuentra Billie Eilish, una de las grandes revelaciones a nivel mundial de los últimos dos años con sus discos, “When We All Fall Asleep”, y “Where Do We Go?”.

Entre la lista de ternados, resalta el argentino Sebastián Plano. A sus 34 años, competirá con su tercer disco “Verve”, publicado en 2019, en la terna de “Mejor Música New Age“ y brilla por su característico estilo musical en el que combina lo clásico con la música electrónica.

Lizzo y Billie Eilish, Blake Shelton y Gwen Stefani, Demi Lovato, Ariana Grande, Aerosmith, Run-D.M.C, Charlie Wilson, Bonnie Raitt, Camila Cabello, H.E.R., Jonas Brothers y Rosalía seran los encargados de realizar sus shows musicales en los premios.