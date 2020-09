Día del Boxeador Argentino: "El pugilista tiene que hacerse a los golpes", dice "Roña" Castro

Jorge "Roña" Castro, el boxeador más grande que ha dado la provincia de Santa Cruz habló con LU12 AM680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos, en el día del boxeador.

El caletense ex campeón del mundo en peso mediano, sin pelos en la lengua se refirió a la actualidad del boxeo y el retorno al ring de su compatriota Sergio "Maravilla" Martínez: "El rival de "Maravilla" no tenía manos, su contrincante no le pegó", afirmó Castro.

La actualidad lo tiene viviendo en el conurbano bonaerense, y en medio de la pandemia de Covid-19 se dedica a realizar acciones de caridad a los barrios populares que están alejados de Capital Federal.

"Los martes ayudo con ollas populares, entregamos alimentos, repartimos ropa y hago compras en el mercado central para repartir a los vecinos", expresó el ex boxeador.

Por ser un reconocido púgil, muchos jóvenes se han acercado a él para que los entrene: "El boxeador tiene que hacerse a los golpes, es lindo dar pero es feo cuando recibís", señaló Castro.

¿Por qué se festeja el 14 de septiembre el día del boxeador argentino?

Fue un 14 de septiembre de 1923, en Nueva York, donde ante más de 10 mil personas, Luis Angel Firpo, "El toro de las pampas", enfrentó a Jack Dempsey, donde combatieron por el Titulo mundial Pesado.

El argentino se cayó en siete oportunidades en el primer round. Se repuso de manera increíble y donde conectó golpes y sacó del ring al campeón Dempsey. Al regreso, Firpo lo volvió noquear y ganó por KO en el 2° round.