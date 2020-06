Lucas "Pac-Man" Andrade entrena para llegar al escenario profesional del boxeo

Lucas Maximiliano Andrade, alias “Pac-man”, suma peleas y horas de entrenamiento en la Escuela Municipal, a pesar de la inactividad impuesta por el COVID-19.

“Nací en abril de 1997 en San Julián y empecé a boxear en el 2015, cuando tenía 19 años. Mi primera pelea fue ante Brian Malmoria en Lago Posadas, ganando por puntos. Entrené cinco meses para hacer tres rounds, ahí me dí cuenta del sacrificio que implica este deporte. Yo salía, tomaba y fumaba. Con el boxeo entendí todo”, expresa.

Es pupilo de Alejandro y José Tenorio y proviene de un hogar en el que el fútbol está muy presente. “Jugué en el club Independiente, que ahora me apoya como boxeador. Me regalaron una bata y peleo con una camiseta que me regalaron”. Lleva 35 peleas realizadas, con 26 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

“Fui campeón provincial dos veces en 2016 y 2019, también campeón regional en 2016 y bronce nacional en 2016. Estuve en la final de un torneo sudamericano organizado por el CMB en Chile y peleé en Buenos Aires los títulos Liga Norte y y Oeste, donde gané por nocaut”. “Mi objetivo es ser profesional, cruzarme con los mejores y poder demostrar que estoy para cosas importantes”. (Fuente: Piñas del Sur)